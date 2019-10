Mit Roger Federer und Xin Zhilei zu einem Moment purer Glückseligkeit: Ihre erste Zusammenarbeit als LINDT-Markenbotschafter

Das Besondere an LINDOR ist die unverwechselbare Kombination aus harter Schale und weichem Kern. Sie schmilzt sofort und mühelos im Mund. Dieses Gefühl breitet sich dann auf Körper und Geist aus. Es wird das einzigartige Gefühl des Hinwegschmelzens vermittelt – ein Moment purer Glückseligkeit.

Roger Federer verkörpert auf einzigartige Weise die Grundwerte von LINDT: Schweizertum, Qualität, Leidenschaft & Hingabe. Noch in diesem Monat veranstaltet LINDT ein Begegnungs-Event für die begeisterten Fans von Roger Federer am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz. Gemeinsam mit der chinesischen Schauspielerin Xin Zhilei wird nun die Markenbekanntheit von LINDT bei den chinesischen Konsumenten gesteigert, die sich danach sehnen, in einem Moment der Glückseligkeit hinwegzuschmelzen. Diesen bietet ihnen LINDT LINDOR.

