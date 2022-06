MIT SPANNUNG ERWARTETE ZWEITE AUSGABE DER 50 NEXT: BEKANNTGABE DER GRÖSSTEN IMPULSGEBER DER GASTRONOMIE

Aufbauend auf der ersten Ausgabe der Liste von 2021 zielt die zweite Ausgabe der 50 Next darauf ab, die Vielfalt der weltweiten Gastronomieszene widerzuspiegeln. Die Class of 2022 umfasst eine breite Auswahl wegweisender Persönlichkeiten, darunter: die innovativen Denker Anusha Murthy und Elizabeth Yorke, die Gespräche über indische Ernährungssysteme entfachen, Dinara Kasko, die ukrainische Konditorin, die eine Konditorei-Revolution entfacht hat, Mmabatho Molefe, der Koch, der schwarze Frauen stärkt und Missverständnisse über die indigene Küche aufklärt, und Lefteris Arapakis, der Fischer, der gegen die Meeresverschmutzung in Griechenland kämpft. Ausführliche Informationen zu jeder Person finden Sie auf der 50 Next-Website hier .

William Drew, Director of Content bei 50 Best, erklärt: „Wir freuen uns, die „Class of 2022" der 50 Next bei einer Live-Zeremonie bekannt zu geben, bei der wir gemeinsam die nächste Generation an Führungskräften in der Gastronomie feiern und ihre unglaublichen Leistungen würdigen können."

Um die Bekanntgabe der Class of 2022 zu feiern und die Class of 2021 zu würdigen, wurde in Partnerschaft mit der Region Biskaya und der baskischen Regierung eine eintägige 50 Next-Veranstaltung organisiert, zu deren Anlass die Liste von 2022 bekannt gegeben wurde.

Zugang zum Pressezentrum:

