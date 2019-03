Mit zwei neuen Führungskräften schreibt Sitecore ein neues Kapitel für Frauen in technischen Führungspositionen

Beth Broderson und Desta Price schließen sich als Chief Customer Officer bzw. als EVP für Produktmanagement dem Unternehmen an; der Anteil der Frauen in der Führungsriege von Sitecore beträgt nahezu 50 Prozent

SAN FRANCISCO, 25. März 2019 /PRNewswire/ -- Sitecore®, der weltweit führende Anbieter von Customer-Experience-Management-Software, gibt die Berufung von Beth Broderson als erste Chief Customer Officer (CCO) des Unternehmens und von Desta Price als Executive Vice President für Produktmanagement bekannt. Broderson und Price werden ihre Funktionen in Sitecores Unternehmenszentrale in San Francisco ausüben und an CEO Mark Frost berichten. Im vergangenen Jahr wurden die dritte und vierte weibliche Führungskraft des Unternehmens eingestellt. Der Frauenanteil im Führungsteam von Sitecore beträgt heute das Vierfache des Branchendurchschnitts von nur etwa 10 Prozent1.

„Im Zuge der Erweiterung unseres Produktangebots, des Wachstums in neue Kundensegmente und der kontinuierlichen Verbesserung der Customer Experience in allen Bereichen unseres Unternehmens ist es wichtig, dass wir Talente von höchstem Niveau an Bord holen", sagt Mark Frost, CEO von Sitecore. „Beth und Desta sind kundenfokussierte, ergebnisorientierte Expertinnen und wir sind hocherfreut, sie in unserem Führungsteam begrüßen zu können. Beide werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, dass die Stimme unserer Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung unserer Produkt- und Servicestrategien im Mittelpunkt steht."

Beth Broderson bringt zwei Jahrzehnte Erfahrungen im Umgang mit Unternehmens- und Plattformtechnologien zu Sitecore mit. Sie war früher bei Oracle tätig, wo sie als Group Vice President für den Kundenerfolg verantwortlich war und sie war auf Leitungs- und Führungsebene bei Hyperion und KPMG Consulting tätig. Als die Leiterin für Sitecores Geschäftsbereich Product Support, Knowledge & Learning und die Customer-Success-Teams von Sitecore ist Beth verantwortlich für den Ausbau der Customer-First-Kultur des Unternehmens und die Bereitstellung innovativer Kundenergebnisse.

„Sitecore-Kunden schätzen den Funktionsumfang der Sitecore Experience Cloud als End-to-End Content- und Commerce-Plattform für das Marketing. Was sie jedoch am meisten interessiert, ist sicherzustellen, dass sie ihre Zielvorgaben für die Zusammenarbeit mit ihren eigenen Kunden erreichen", sagt Beth Broderson, Chief Customer Officer bei Sitecore. „Die Erfolgsstrategie unserer Kunden ist der Kern der Wachstumsstrategie von Sitecore. Ich freue mich darauf, als Vorkämpfer und Fürsprecher für unsere Kunden zu fungieren, da sie Sitecore-Lösungen nutzen, um ihre Marken mit ihren Kunden für lebenslange Beziehungen zu verbinden."

Desta Price kommt von Litbit, einem Unternehmen für KI- und Machine Learning-Technologie. Sie verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung von Roadmaps für Unternehmensplattformen. Dabei trifft sie die strategischen, technischen und marktbasierten Entscheidungen, die für die Entwicklung erfolgreicher Lösungen erforderlich sind. Vor Litbit baute Desta das Produktteam bei Xactly von der Idee bis zum erfolgreichen Börsengang aus und hatte zuvor eine führende Rolle bei Callidus Software (von SAP übernommen) und Determine, Inc. übernommen. Bei Sitecore wird Desta für die Stärkung der strategischen Marktentwicklung von Sitecore, das Verständnis und die Antizipation der Kundenbedürfnisse sowie die Steuerung des Product Lifecycle vom Konzept bis zur Auslieferung verantwortlich sein.

„Ich war von jeher ein Fan von innovativen Wegen zur Lösung branchenspezifischer Probleme. Sitecores Produkthistorie und Pläne für zukünftige Innovationen haben mich wirklich angesprochen", sagt Desta Price, EVP für Produktmanagement bei Sitecore. „Während Sitecore weiter an Dynamik und Skalierbarkeit gewinnt, werden wir uns weiterhin auf Innovationen, Produktverbesserungen und Kundenexzellenz konzentrieren - alles mit dem Ziel, den Kunden einen Mehrwert zu bieten und ihren Erfolg zu beschleunigen."

Über Sitecore

Sitecore ist weltweiter Marktführer für Experience Management Software, die effektiv Content Management, E-Commerce and Customer Insights miteinander verbindet. Mit der Sitecore Experience Cloud™ sind Marketer in der Lage, in Echtzeit personalisierte Inhalte zu schalten und so alle Kunden in jedem Kanal zu erreichen – und zwar vor, während und nach dem Kauf. Mehr als 5.200 der weltweit führenden Marken – darunter American Express, Carnival Cruise Lines, Dow Chemical und L'Oréal – vertrauen Sitecore bei der Gestaltung personalisierter Interaktionen, die Kunden ansprechen, Treue aufbauen und die Umsätze steigern.

Kontakt

Matt Krebsbach

Senior Director, Public & Analyst Relations bei Sitecore

matt.krebsbach@sitecore.com

Sitecore PR-Team DACH

adel&link Public Relations

sitecore@adellink.de

Sitecore®, Own the Experience®, Sitecore Experience Cloud™, Sitecore xConnect™, Sitecore Cortex™, Sitecore® Experience Platform™, Sitecore Experience Manager™ und Sitecore® Experience Database™ sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Sitecore Corporation A/S in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Warenzeichen gehören den jeweiligen Inhabern.

1 https://hrdailyadvisor.blr.com/2018/03/23/technology-gender-gap-report-finds-10-tech-executives-female/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpg

Related Links

http://www.sitecore.net



SOURCE Sitecore