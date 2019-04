Mit zwei neuen Weltklasse-Jets steigen die Möglichkeiten für APERTUS in neue Höhen

HONGKONG, 30. April 2019 /PRNewswire/ -- APERTUS Aviation, ein privates Jet-Charter-Consulting-Unternehmen, wurde zum exklusiven Charter-Vertreter für zwei brandneue Business-Jets vom Typ Citation Latitude ernannt, die nun erstmalig in China verfügbar sind und den nächsten Schritt zur Realisierung der Vision des Unternehmens darstellen, Privatjetreisen in neue Höhen zu führen. Die Zusammenarbeit besteht zwischen APERTUS, das hochwertige Charter-Management-Services in Asien bereitstellt, und Emper, um Kunden aus aller Welt eine erstklassige und konsistente Erfahrung zu bieten.