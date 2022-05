Mitos e verdades sobre a acne na adolescência

Mito. De fato, muitas pessoas sofrem nessa fase, em função da oscilação hormonal que ocorre na puberdade. Mas, cada vez mais, mulheres adultas (mais do que homens) sofrem com essa condição. Estudos mostram que a acne atinge, atualmente, 54%¹ delas. Entre as causas, os principais vilões são: estresse, uso equivocado de cosméticos e oscilações ou distúrbios hormonais, como a Síndrome do Ovário Policístico¹.

2. Chocolate e frituras causam acne.

Mito. Quando bate aquela vontade de um docinho e de uma boa batata frita, não dá para resistir, né? E, diferente do que é falado, eles não são responsáveis pelo surgimento de espinhas. As verdadeiras vilãs da pele e que fazem surgir a acne são as bactérias². Então, chega de passar vontade!

3. Suor causa acne.

Mito. Suor não causa acne, as bactérias são as responsáveis. Por isso, nada de arranjar desculpa para não se exercitar, hein?

4. Quem tem cabelo oleoso é mais propenso a ter acne.

Verdade. O couro cabeludo também é parte da nossa pele. Por isso, quem tem fios mais oleosos também tendem a ter a pele do rosto assim¹ e a oleosidade é uma condição propícia para o surgimento de acne.

A linha Dermotivin Benzac pode ser uma aliada no cuidado da pele muito oleosa a acneica, pois seus produtos foram desenvolvidos para atender as necessidades deste tipo de pele.

O Sabonete Líquido Dermotivin Benzac Oil Control deixa a pele limpa e matificada, controla a oleosidade e reduz o brilho. Seu índice de satisfação é alto, 96,7% dos usuários referiram diminuição da oleosidade da pele*.

Já o Hidratante Matificante Dermotivin Benzac Oil Control , promove hidratação por até 24 horas³ e foi desenvolvido de modo a minimizar o surgimento de alergias. Além disso, auxilia na redução e controle do brilho por 12 horas4 e 100% dos usuários concordaram que o produto não deixa a pele pegajosa**. Sua composição proporciona efeito matte e auxilia na redução do tamanho dos poros.

O Gel de Tratamento Antiacne Dermotivin® Benzac (5% ou 10%) é, como o próprio nome já diz, um aliado para o tratamento, pois elimina 94% das bactérias que causam acne5. Por meio da sua composição à base de peróxido de benzoíla e glicerina, o gel age através de um mecanismo triplo: ação antibacteriana, ação anti-inflamatória e ação comedolítica, a qual desobstrui os poros, reduzindo o número de cravos.6

Com a ajuda de um médico especialista, alinhado ao uso de produtos indicados para sua pele, a melhora da saúde da pele pode ser alcançada e a autoestima recuperada.

DERMOTIVIN BENZAC 5% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento tópico da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN 5% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199/2006. AFE Nº 1.02916.7

DERMOTIVIN BENZAC 10% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento tópico da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 10% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199/2006. AFE Nº 1.02916.7

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.linhadermotivin.com.br/benzac

