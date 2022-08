Mitos e verdades sobre o skincare com ingredientes caseiros

Quem nunca ouviu falar sobre o uso de creme dental para secar espinhas ou esfoliação caseira com açúcar? Será que isto funciona mesmo?

SÃO PAULO, 11 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- É comum encontrar na internet muitas receitinhas caseiras e milagrosas que dizem salvar a pele. São milhares de dicas, como: utilizar creme dental para secar espinhas ou até esfoliação da pele com açúcar para eliminar células mortas. Porém, é necessário muito cuidado já que algumas receitas podem colocar a saúde da pele em risco. Dermotivin, uma marca de dermocosméticos, esclarece alguns mitos sobre o assunto:

1. Esfoliar a pele com café ou açúcar elimina as células mortas?

É MITO! O açúcar ou café apresentam grânulos maiores e irregulares, podendo agredir áreas de pele, descamando-a e causando microlesões. Se você busca uma rotina saudável de esfoliação: o produto Dermotivin Scrub, indicado por dermatologistas, pode ajudar uma vez que ele é ideal para todos os tipos de peles¹, conta com microesferas de sílica, alantoína e bisabolol e ainda traz uma esfoliação eficaz, uniforme e com menor agressão para a pele².

2. Pasta de dente seca espinhas?

É MITO! A pasta de dente contém em sua formulação agentes secantes, como: bicarbonato de sódio e álcool. Esses ingredientes podem até diminuir a oleosidade, mas as concentrações que funcionam para os dentes são bem maiores em relação aos produtos formulados para o rosto. Portanto, além de não haver benefício no uso, ainda há o risco de desenvolver uma irritação na pele.

Para desobstruir os poros e combater cravos e espinhas a linha Dermotivin Salix pode ser uma grande aliada, pois promove limpeza profunda desobstrutiva com fórmula concentrada e com tripla ação – secativa, antisséptica e bactericida*. A ação secativa ocorre por conta do ácido salicílico, que auxilia na desobstrução dos poros, combate cravos e espinhas. Também promove uma suave esfoliação e assim acelera a renovação celular, melhorando a aparência da pele.

3. Lavar o rosto com água quente diminui a oleosidade?

É MITO! A água quente estimula a produção excessiva de sebo, o que deixa a pele ainda mais oleosa, portanto, não diminui a oleosidade da pele. O recomendado seria lavar o rosto com água morna utilizando um sabonete facial adequado. A linha Dermotivin Oil Control possui sabonetes em formato de barra, líquido e espuma para peles muito oleosas. 96,7% dos usuários de Dermotivin Oil Control afirmaram redução de brilho e oleosidade da pele³. Além de ter fórmula eficaz para redução e controle da oleosidade, conta com efeito adstringente e ação matificante, que reduz o excesso de brilho.

Antes da utilização de qualquer produto, é importante consultar um dermatologista, pois ele é o profissional que melhor entende as necessidades da pele e pode recomendar a forma adequada de utilizar os produtos.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite www.galderma.com.br e https://www.linhadermotivin.com.br/.

