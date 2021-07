Mitos e verdades sobre os cuidados com a pele seca

O primeiro mito é o de que peles secas e desidratadas são a mesma coisa. "A desidratação é uma condição temporária, que pode ocorrer sob várias condições, já a pele seca é um tipo de pele que tem pré-disposição genética para esse aspecto seco, que necessita de cuidados especializados contínuos", explica a dermatologista Dra. Juliana Tepedino (CRM RJ 5287019-6).

Mais um mito é o de que a pele seca não tem problema com acne. Na verdade, é o contrário. Se a pele seca não tiver uma rotina de limpeza e hidratação adequada, aliada a uma alimentação equilibrada, a acne pode aparecer.

A Dra. Juliana aponta algumas causas que influenciam no aparecimento de acne em peles secas: "Usar hidratantes que não são adequados para este tipo de pele ou fazer um uso exagerado pode ser uma das causas para o aparecimento de acne. Além disso, alterações hormonais, medicamentos e suplementos específicos, e a má alimentação podem facilitar seu aparecimento".

A boa notícia é que esses problemas podem ser evitados com um tratamento que atenda às necessidades específicas da pele seca. "A limpeza é essencial para remover resíduos e manter a pele saudável, mas deve ser feita com um sabonete adequado para evitar lesões e irritação da pele", explica a dermatologista.

A linha Dermotivin® Soft, foi desenvolvida especialmente para a limpeza facial das peles secas e sensibilizadas, pois proporciona uma higienização suave e de alta tolerância, mantendo a pele macia, hidratada e livre de irritações, ardência e ressecamento. Esta linha oferece sabonetes em diversos formatos: líquido, barra e/ou espuma. Muita versatilidade!

Além de uma limpeza equilibrada, sem ingredientes abrasivos, renovar as células também ajuda muito a pele seca a se manter saudável. Para isso, uma das melhores opções é a esfoliação, que remove as impurezas e as células mortas que estão obstruindo os poros e preparam a pele para uma absorção mais intensa de cremes hidratantes. Mas, Dra. Juliana faz um alerta: "É de extrema importância consultar um dermatologista para não só indicar o melhor produto para cada tipo de pele, mas também para orientar sobre o modo de uso e a frequência correta de utilização do esfoliante".

Dermotivin ® Scrub é um sabonete cremoso esfoliante que possui ingredientes com propriedade hidratante e calmante da pele, evitando seu ressecamento. Sua solução é composta por microesferas esfoliantes que melhoram a textura da pele e auxiliam na renovação.

Antes de escolher o tratamento para peles secas, é indispensável consultar um dermatologista, capaz de indicar a melhor opção de tratamento para cada tipo de pele.

