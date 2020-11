Mitsubishi Chemical Advanced Materials vermarktet die weltweit stärksten spritzgießbaren Polymerverbindungen

Die KyronMAX®-Serie umfasst die leistungsstärksten Kohlefaserverbundwerkstoffe, die heute erhältlich sind, eine spritzgießbare Metallersatztechnologie der nächsten Generation. Sie bieten aber viel mehr als nur eine unvergleichliche Auswahl an technischen Materialien. Randy White, Chief Innovation Officer erklärt: „Die Einzigartigkeit von KyronMAX besteht darin, dass es heute nicht nur in über 20 der stärksten einsatzbereiten Polymere der Welt erhältlich ist, sondern sich daraus häufig eine echte Partnerschaft entwickelt, bei der wir mit dem einzelnen Kunden zusammenarbeiten, um eine Formel zu entwickeln, die speziell auf seine individuelle Anwendung zugeschnitten ist." Die KyronMAX® Technologieplattform ist derzeit in verschiedenen Thermoplasten erhältlich, darunter PA, PA mit niedriger Feuchtigkeit, PPA, Hochtemperatur-PPA, PC, PPS und PEEK. Weitere befinden sich in der Entwicklung.