Mitsubishi Motors Australia Ltd. s'associe à Fleet Complete pour apporter de robustes solutions de gestion de flottes en Australie

Mitsubishi Motors Australia Limited (MMAL) a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle solution de gestion de flottes, Mitsubishi Motors Fleet iQ.

Mitsubishi Motors Fleet iQ est conçue pour offrir aux clients disposant de flottes de Mitsubishi toute une gamme de services et de solutions qui améliorent la visibilité, la sécurité et la disponibilité des ressources mobiles, tout en réduisant le coût total de propriété. Mitsubishi Motors Fleet iQ va tirer parti de CONNVEX™, une plate-forme cloud d'analyse de données de Fleet Complete destinée aux véhicules connectés, afin de créer des solutions personnalisables visant à maximiser l'efficacité et l'efficience de la flotte.

Mitsubishi Motors Fleet iQ fournira aux clients des informations sur plusieurs aspects de l'exploitation de leurs véhicules, notamment la capacité de surveiller le comportement des conducteurs via des paramètres comme la vitesse, les temps d'arrêt, l'accélération rapide, le freinage brusque et la négociation de virages. Les dispositifs transmettront des données en temps réel sur l'emplacement des véhicules, surveilleront la consommation de carburant et les temps d'arrêt et rendront compte des diagnostics sur les véhicules. Cela permettra aux clients de mieux comprendre comment les véhicules de leur flotte sont utilisés et, en fin de compte, comment ils peuvent être employés pour réduire les coûts d'exploitation tout en maximisant les possibilités de génération de chiffre d'affaires.

Le lancement de Mitsubishi Motors Fleet iQ offrira aux clients la possibilité unique de connecter leurs véhicules à une solution de gestion de flotte avant leur première mise en circulation. Ce modèle contribuera à encourager l'adoption de cette technologie en offrant aux entreprises un moyen efficace de connecter leurs véhicules, tout en évitant les coûts financiers et de productivité qui en découlent pour leur flotte.

« Le lancement de notre solution de véhicules de flotte connectée constitue un pas en avant très stimulant car nous marquons la différence avec notre proposition destinée aux flottes afin de fournir des informations concrètes et utilisables sur l'exploitation des flottes de nos clients, dans l'optique d'améliorer l'efficacité et le rendement de la flotte. Nous sommes en mesure d'offrir un meilleur service aux clients possédant des flottes de véhicules, grâce à un niveau accru d'informations commerciales et de collecte de données, et de faire croître par conséquent la valeur ainsi que les ventes de véhicules dans le secteur des flottes », a déclaré Fulvio Fattore, responsable des flottes chez Mitsubishi Motors Australia.

« Nous sommes ravis de nous associer à Mitsubishi Motors Australia Limited. Ce partenariat permettra d'accélérer la mise à disposition de solutions de gestion des flottes connectées aux entreprises australiennes, et nous avons combiné nos forces avec celles de Mitsubishi, sachant que cette entreprise offre des solutions de flotte aux entreprises de toutes tailles confondues et ayant les exigences les plus diverses », a déclaré Tony Lourakis, PDG de Fleet Complete.

« Comme ce partenariat tirera parti de notre infrastructure de véhicules connectés CONNVEX, nous sommes convaincus qu'il permettra à Mitsubishi de fournir une solution de flotte rentable, aidant ainsi ses clients qui possèdent des flottes à prospérer d'un bout à l'autre de l'Australie. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur mitsubishi-motors.com.au/fleet/fleet-iq

À propos de Mitsubishi Motors Corporation

Mitsubishi Motors est une entreprise automobile mondiale basée à Tokyo, au Japon, qui fait preuve d'un avantage concurrentiel en termes de SUV et de camionnettes, de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables. L'entreprise a lancé i-MiEV - le premier véhicule électrique fabriqué en série - en 2009, qui a été suivi par Outlander PHEV en 2013 - leader sur le marché des véhicules hybrides rechargeables au Japon et en Europe. Mitsubishi emploie quelque 30 000 personnes et est présente à l'international grâce à ses sites de production situés au Japon, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, aux Philippines et en Russie. Des modèles tels que Pajero Sport, Triton, ASX et Outlander jouent un rôle capital dans sa croissance. Le volume des ventes mondiales pour l'exercice 2017 s'est élevé à 1 101 000 unités, et le chiffre d'affaires net de Mitsubishi Motors pour l'exercice 2017 s'est chiffré à 2 190 milliards de yens.

À propos de Fleet Complete® Fleet Complete® est un grand fournisseur mondial de technologies de véhicules connectés, qui apporte des solutions de gestion de la flotte, des actifs et des équipes mobiles, essentielles pour les entreprises. Elle offre ses services à près de 500 000 abonnés et plus de 30 000 entreprises au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Norvège, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Elle entretient des partenariats de distribution majeurs avec AT&T aux États-Unis, TELUS au Canada, Telstra en Australie et Deutsche Telekom (T-Mobile) dans plusieurs pays européens. Elle demeure parmi les entreprises qui enregistrent la croissance la plus forte à l'échelle mondiale et a remporté de nombreux prix en termes d'innovation et de croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fleetcomplete.com

