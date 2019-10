Mixpanel annonce un ambitieux projet d'expansion européenne de 100 millions d'euros sur 10 ans comprenant un programme de résidence de données

Mixpanel double la mise sur son engagement d'expansion européenne avec un projet de 100 millions d'euros comprenant trois nouveaux bureaux européens et un programme de résidence de données

SAN FRANCISCO, 2 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Mixpanel, la plateforme leader mondiale d'analyse du comportement des utilisateurs, annonce aujourd'hui la poursuite de son expansion européenne après une année de forte croissance en Europe.

La pierre angulaire de ce plan stratégique sera accompagnée d'un nouveau siège social européen à Barcelone, en Espagne, qui accueillera 60 à 70 nouveaux employés dédiés aux activités de ventes, support, marketing, partenariats, comptabilité et conseils pour les clients européens. Des ressources supplémentaires à Londres, ainsi que de nouveaux bureaux à Paris et Amsterdam, fourniront des services localisés, notamment des services professionnels personnalisés pour répondre à la clientèle européenne grandissante. En prenant en compte les bureaux, les investissements directs et indirects, le total estimé des dépenses au cours des 10 prochaines années dépasse les 100 millions d'euros.

En outre, Mixpanel mettra aussi l'accent sur la poursuite de l'investissement dans des initiatives de protection des données au niveau de l'entreprise avec son nouveau programme européen de résidence de données. Ce programme, actuellement en version bêta, va répondre à la demande à l'échelle internationale d'amélioration de la protection de la vie privée et de la souveraineté des données et permettra de garantir aux clients de l'UE que leurs informations sont traitées selon les normes de l'UE, sans inquiétude sur les divergences entre les lois sur la protection de la vie privée de l'UE et des États-Unis. Le premier centre de données de l'UE de Mixpanel sera hébergé aux Pays-Bas, avec d'autres régions dans le monde à venir.

Cet investissement international s'aligne avec l'augmentation de la demande d'analyse du comportement des utilisateurs. Les entreprises désirent une meilleure compréhension de la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs produits sur le web, sur mobile et sur les appareils connectés afin qu'ils puissent créer de meilleurs produits et une expérience client adaptée dans un environnement «digital first». Mixpanel est actuellement utilisée par un grand nombre de leaders dans divers secteurs d'activités, comme FreeNow, Skyscanner et Veepee (anciennement Vente Privée).

Pierre Berlin, vice-président ventes monde de Mixpanel, est à la tête de l'expansion en Europe et commente : «L'Europe est un marché stratégique pour nous et nous avons vu une forte croissance dans les entreprises innovantes dans le digital, dans les start-up, les entreprises de l'écosystème tech BtoB, le e-commerce, les médias et le divertissement, ainsi que dans le secteur banque et assurances. Notre nouveau siège de Barcelone et notre attention portée à la résidence de données renforcent notre engagement pour le marché européen et représentent la prochaine étape logique pour répondre à la forte demande d'analyse du comportement des utilisateurs dans la région. »

Amir Movafaghi, PDG de Mixpanel, a déclaré : « L'accélération de l'innovation digitale pour améliorer l'expérience client est la priorité numéro 1 des entreprises européennes ambitieuses et en forte croissance. Nous avons eu énormément de traction en Europe et voulons renforcer notre succès en investissant dans une présence renforcée ainsi que la résidence des données de notre solution d'analytics. »

Pour plus d'informations sur la position de Mixpanel sur la résidence des données et le programme bêta actuel, rendez-vous sur : https://mixpanel.com/topics/data-residency-for-mixpanel

À propos de Mixpanel

Mixpanel a pour mission d'augmenter le rythme de l'innovation. Grâce au produit d'engagement et d'analytique de Mixpanel, les entreprises peuvent analyser comment et pourquoi leurs utilisateurs s'impliquent, leur conversion et leur rétention en temps réel sur le web, mobile et périphériques intelligents. Ils peuvent alors utiliser ces données pour améliorer leurs activités et leurs produits. Mixpanel sert plus de 26 000 entreprises de différentes industries dans le monde, y compris Samsung, Twitter et BMW. Basée à San Francisco, Mixpanel a des bureaux à New York, Seattle, Austin, Londres, Barcelone, Paris, Amsterdam et Singapour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.mixpanel.com.

