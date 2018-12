Mizuno USA transforma el desarrollo de productos tras implementar el PLM de Centric Software

Del sufrimiento al máximo rendimiento en mizuno usa

Centric Software se complace en anunciar la historia de éxito de su cliente Mizuno USA.

Mizuno USA es una filial de Mizuno Corporation, el gigante de artículos deportivos fundado por dos hermanos en Osaka, Japón, en 1906. Originalmente, vendía artículos deportivos occidentales, como pelotas de béisbol, hasta que comenzó a fabricar ropa deportiva por encargo en 1907 y lanzó su famosa gama de palos de golf en 1933. Mizuno abrió su primera fábrica estadounidense en Los Ángeles en 1961; había nacido la Mizuno americana, hoy conocida como Mizuno USA.

Tim Rumer, director de gestión del ciclo de vida del producto en Mizuno USA, recuerda que la planificación de líneas y el desarrollo de productos de la marca deportiva solían ser un dolor de cabeza.

«Solíamos tener lo que yo llamaba el momento "tachán". Los jefes de producto trabajaban en sus colecciones y luego las desvelaban en el último momento. Nadie tenía ni idea de lo que se avecinaba a menos que estuviera muy familiarizado con la categoría. La visibilidad del desarrollo era escasa o nula. Deseábamos saber qué estaba en marcha y establecer plazos de lanzamiento realistas».

Hoy en día, las cosas se ven muy diferentes. Mizuno USA ahora utiliza la gestión del ciclo de vida del producto (PLM) de Centric en todas sus divisiones y en sus 28 categorías de productos. Los usuarios han adoptado con entusiasmo el PLM, que se ha convertido en la plataforma estándar de comunicación y desarrollo de productos en toda la organización.

Desde la implantación de la solución PLM de Centric, Mizuno USA ha abandonado el molesto desarrollo de productos, ha aumentado la capacidad de los jefes de categoría hasta en un 75 % y ha aumentado el número de SKU de una sola división en un impresionante 10,2 % en tan solo un año.

¿ Cómo lo ha conseguido?

Mizuno (http://www.mizuno.com)

Mizuno USA, Inc. es una filial de propiedad exclusiva de Mizuno Corporation, uno de los mayores fabricantes de artículos deportivos especializados del mundo. Mizuno USA, Inc. fabrica y distribuye en Norteamérica equipos, ropa y calzado de béisbol, golf, softball, atletismo, natación, tenis y voleibol. Mizuno USA, Inc. tiene su sede en Norcross, Georgia (EE. UU.).

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Desde su sede central en Silicon Valley y con oficinas en las capitales más importantes de todo el mundo, Centric Software ofrece una plataforma de transformación digital para las marcas más prestigiosas de moda, venta minorista, calzado, lujo, material deportivo y bienes de consumo. La plataforma de innovación visual Centric VIP es una colección de paneles visuales completamente digitales para dispositivos táctiles como iPad, iPhone o televisores táctiles de gran tamaño. Centric VIP transforma la toma de decisiones y automatiza la ejecución para reducir drásticamente el tiempo de lanzamiento y la distancia a la tendencia. Centric 8, la plataforma insignia de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) de Centric, ofrece servicios de planificación de marketing de nivel empresarial, desarrollo de productos, adquisiciones, planificación empresarial, calidad y gestión de colecciones adaptados a sectores de consumo en constante cambio. El paquete Centric SMB para pymes incluye una tecnología innovadora y conocimientos clave del sector adaptados a las pequeñas empresas.

Centric Software ha recibido numerosos premios de la industria, como el premio Frost & Sullivan 2016 y 2012 a la Excelencia en la Diferenciación del Producto para PLM de venta minorista, moda y confección. Red Herring incluyó a Centric en su lista Top 100 Global en 2013, 2015 y 2016.

Centric es una marca comercial registrada de Centric Software. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

