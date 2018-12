Mizuno USA transforme le développement produit après la mise en œuvre du PLM de Centric Software

D'un Processus Fastidieux À L'amélioration Des Performances Au Sein De Mizuno Usa

Centric Software a le plaisir d'annoncer la parution de la success story de son client, Mizuno.

Mizuno USA est une filiale de Mizuno Corporation, géant des articles de sport créé par deux frères à Osaka, au Japon, en 1906. Mizuno, qui vendait à l'origine des articles de sport tels que des balles de baseball, a commencé à fabriquer des vêtements de sport en 1907 et a lancé sa célèbre gamme de clubs de golf en 1933. Mizuno a ouvert sa première usine américaine à Los Angeles, en 1961, donnant naissance à l'entreprise American Mizuno, connue aujourd'hui sous le nom de Mizuno USA.

Tim Rumer, directeur de la gestion du cycle de vie des produits (PLM, pour Product Lifecycle Management) chez Mizuno USA, se souvient du véritable casse-tête posé par la planification et le développement des lignes de produits au sein de la marque de sport.

« Avant, nous assistions à ce que j'avais l'habitude d'appeler des "moments de vérité". Les chefs de produit s'isolaient avec leurs collections et les dévoilaient à la toute fin. Nous n'avions aucune idée de ce qui était en préparation, à moins de connaître la catégorie sur le bout des doigts. Il y avait peu, voire aucune visibilité quant au développement. Nous voulions savoir ce qui se préparait et définir des calendriers de lancement réalistes. »

Aujourd'hui, la situation est totalement différente. Mizuno USA utilise désormais solution PLM de Centric dans l'ensemble de ses départements et de ses 28 catégories de produits. Le PLM de Centric a été adopté avec enthousiasme par les utilisateurs et s'est imposé au sein de l'entreprise comme la plateforme standard de communication et de développement de produits.

Depuis l'installation du logiciel PLM de Centric, Mizuno USA a abandonné son fastidieux processus de développement de produits. L'entreprise a augmenté la capacité des gestionnaires de catégories jusqu'à 75 % et le nombre d'unités de gestion des stocks d'un département de 10,2 % en à peine un an. Comment l'entreprise a-t-elle obtenu ces résultats ?

Mizuno (http://www.mizuno.com)

Mizuno USA est détenue à 100 % par Mizuno Corporation, l'un des principaux fabricants d'articles de sport spécialisés au monde. Mizuno USA fabrique et distribue des équipements, vêtements et chaussures de baseball, golf, softball, course à pied, natation, tennis et volley-ball pour l'Amérique du Nord. Le siège de Mizuno USA se trouve à Norcross, dans l'État de Géorgie.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Depuis son siège dans la Silicon Valley et avec des bureaux dans les capitales du monde entier, Centric Software fournit une plateforme de transformation digitale pour les plus grands noms des secteurs de la mode, de la distribution, de la chaussure, des articles de luxe, des loisirs de plein air, du sport et des produits de grande consommation. Centric Visual Innovation Platform (VIP ou plateforme d'innovation visuelle) se compose d'un ensemble d'interfaces visuelles et intégralement digitales, conçues pour les appareils tactiles tels que l'iPad, l'iPhone et les écrans tactiles géants. Véritable révolution en matière de prise de décision et d'automatisation de l'exécution, Centric VIP réduit considérablement les délais de commercialisation et accroît la réactivité face aux nouvelles tendances. Centric 8, la plateforme PLM (Product Lifecyle Management ou gestion du cycle de vie des produits) de Centric qui a fait sa renommée, offre des fonctionnalités professionnelles de planification promotionnelle, de développement des produits, d'approvisionnement, de planification commerciale, de gestion de la qualité et des collections, adaptées aux industries de consommation en constante évolution. Les solutions Centric SMB fournissent aux petites entreprises des solutions PLM étendues, reposant sur les technologies innovantes de la société et les connaissances acquises au fil du temps.

Centric Software a reçu de nombreux prix de l'industrie récompensant sa solution PLM pour la vente au détail, la mode, les vêtements et les biens de consommation, dont le Frost & Sullivan Product Leadership Award en 2018, le Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award en 2016, ainsi que le Frost & Sullivan Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award en 2012. Par ailleurs, Centric a fait partie du Top 100 Global de Red Herring en 2013, 2015 et 2016.

Centric est une marque déposée de Centric Software. Tous les autres noms de produits et de marques peuvent être des marques commerciales, propriété de leurs détenteurs respectifs.

