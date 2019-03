MLP CARE termine l'exercice 2018 avec une croissance supérieure aux attentes

ISTANBUL, 21 mars 2019 /PRNewswire/ -- MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (« MLP Care ») (BIST : MPARK), le plus important fournisseur privé de services de santé de Turquie, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

(millions TL) 2018 2017 Variation T4 2018 T4 2017 Variation Chiffre d'affaires 3 132 2 576 21,6 % 880 703 25,3 % Chiffre d'affaires1 comparable 3 045 2 576 18,2 % 840 703 19,5 %













BAIIA aj.2 505 409 23,5 % 152 126 20,3 % Marge aj. (%) 16,1 % 15,9 % 25 bps 17,3 % 18,0 % (71 bps) BAIIA 1 aj. comparable 530 409 29,7 % 155 126 22,9 % Marge aj. (%) 17,4 % 15,9 % 155 bps 18,5 % 18,0 % 51 bps BAIIAL aj.2 748 598 25,1 % 215 176 22,2 % Marge aj. (%) 23,9 % 23,2 % 68 bps 24,4 % 25,0 % (62 bps)













Bénéfice net/(perte) (104) (133) (21,9 %) 39 (60) (165,7 %) Bénéfice net/(perte) normalisé(e) pour les pertes dues au taux de change

(y compris les frais de couverture) 142 35 300,1 % (1) 21 (102,5 %)

1 Hors contribution des hôpitaux ouverts en 2018

2 Sur la base du BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) / BAIIAL (bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et charges locatives) rapporté, ajusté pour les (revenus) / dépenses ponctuel(le)s net(te)s et les dépenses de ravitaillement hors trésorerie conformes aux PCGR

Principaux points financiers

Au T4 2018, le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 880 millions TL, une hausse de 25,3 % par rapport au T4 2017. Le chiffre d'affaires en 2018 s'est élevé à 3 132 millions TL, une hausse de 21,6 % par rapport à l'exercice précédent (2017 : 2 576 millions TL). En incluant le chiffre d'affaires des hôpitaux gérés, la croissance du chiffre d'affaires s'élevait à 29,1 % au T4 2018 et à 27,7 % en 2018.

à 27,7 % en 2018. Le BAIIA aj. a augmenté de 20,3 % au T4 2018, portant la croissance en 2018 du BAIIA à 23,5 % par rapport à l'exercice précédent.

Avec normalisation pour la contribution négative au BAIIA des hôpitaux ouverts en 2018, la croissance comparable du BAIIA s'élevait à 22,9 % au T4 2018 et à 29,7 % en 2018.

à 29,7 % en 2018. Au T4 2018, un bénéfice net de 39 millions TL a été enregistré en raison de solides performances opérationnelles, ainsi que de moindres dépenses financières et pertes dues au taux de change.

Une perte nette de 104 millions TL a été enregistrée en 2018 en raison des 245 millions TL de pertes dues au taux de change de la dette libellée en devise forte (2017 : perte nette : 133 millions TL, pertes dues au taux de change : 168 millions TL). Le bénéfice net normalisé pour les pertes dues au taux de change a augmenté, passant de 35 millions TL en 2017 à 142 millions TL en 2018.

Le ratio dette nette/BAIIA aj. a baissé pour atteindre 2,5x à la fin de l'exercice 2018 par rapport à 3,4x l'exercice précédent.

Principaux résultats opérationnels

La montée en puissance des nouveaux hôpitaux ouverts en 2018 est en cours.

Accent constant sur le maintien d'une croissance solide dans le secteur du tourisme médical (11 % du chiffre d'affaires total en 2018 par rapport à 7 % l'exercice précédent).

Tous les accords de bail hospitalier libellés en devises étrangères ont été convertis en TL au mois d'octobre 2018.

Des initiatives visant l'efficacité sont en place pour augmenter les marges.

Le Dr Muharrem Usta, président-directeur général de MLP Care, a commenté :

« Nous sommes réellement ravis de terminer l'exercice 2018 en fournissant des résultats opérationnels supérieurs aux attentes et en tenant les promesses faites aux investisseurs lors de notre introduction en bourse.

« Nous nous sommes focalisés sur la montée en puissance réussie des deux nouveaux hôpitaux ouverts en 2018 ainsi que sur les améliorations opérationnelles afin d'accroître la satisfaction des patients et de permettre une gestion efficace des coûts dans tous nos hôpitaux. Notre chiffre d'affaires concernant le tourisme médical étranger a maintenu son fort élan de croissance en 2018. Au cours du dernier trimestre 2018, nous avons publié un bénéfice net grâce à une croissance continue du BAIIA et une appréciation du TL.

« Chez MLP Care, nous continuerons de nous focaliser sur des initiatives destinées à améliorer l'efficacité opérationnelle et à créer de la valeur pour nos patients et parties prenantes ainsi que pour notre pays. »

