Mme Chen Zhiping, vice-présidente de ZTE : Une route numérique vers la neutralité carbone

SHENZHEN, Chine, 1er novembre 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques pour les télécommunications, les entreprises et les consommateurs pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui que Mme Chen Zhiping, vice-présidente et directrice générale du département de l'image de marque de ZTE, a prononcé un discours-programme intitulé « A Digital Road to Carbon Neutrality » (Une route numérique vers la neutralité carbone) et a expliqué comment ZTE peut aider les entreprises de plusieurs secteurs à économiser de l'énergie, à réduire les émissions et, finalement, à promouvoir la réalisation de l'objectif de neutralité carbone de la société grâce à l'innovation technologique numérique de ZTE.

« Pour atteindre les objectifs et relever les défis de l'économie d'énergie et de la réduction des émissions dans l'ensemble de l'industrie, nous pensons que la numérisation aidera les industries traditionnelles », a déclaré Mme Chen.

En tant que moteur de l'économie numérique, ZTE utilise l'innovation technologique pour paver un boulevard vert vers l'économie numérique et favorise la réalisation de l'objectif de double carbone par le biais d'opérations vertes, de chaînes d'approvisionnement vertes, d'infrastructures TIC vertes et d'une industrie verte.

Le texte qui suit est une compilation du discours de Mme Chen :

En 2020, outre la propagation de COVID-19 dans le monde entier, avez-vous eu l'impression que la température était un peu inhabituelle ? En juin 2020, une ville sibérienne située dans le cercle arctique a atteint une température de 38 degrés ! Il s'agit de la température la plus élevée jamais enregistrée dans le cercle polaire. Si l'augmentation de la température mondiale est contrôlée à 1,5 degré près, un grand nombre de pertes et de risques causés par le changement climatique seront évités.

Actuellement, la neutralité carbone est devenue un consensus mondial.

D'ici juin 2021, 137 pays ont proposé un objectif de neutralisation du carbone, et plus de 1 200 entreprises se sont engagées à rejoindre le SBTi, les géants mondiaux des TIC prenant l'initiative de fixer des objectifs stratégiques de zéro carbone. La Chine a annoncé des engagements et des objectifs en matière d'émissions de carbone.

La technologie numérique joue un rôle clé dans la réalisation de l'objectif de neutralité carbone

Si nous voulons atteindre l'objectif de la neutralité carbone mondiale, les industries traditionnelles sont confrontées à un plus grand défi de réduction de la consommation. L'industrie des TIC représente chaque année 2 % des émissions totales de carbone dans le monde. Avec la croissance du déploiement de l'infrastructure numérique, la réduction des émissions des TIC est également confrontée à des défis considérables. L'UIT (Union internationale des télécommunications) a annoncé que l'industrie des TIC réduirait ses émissions de 45 % d'ici à 2030.

Avec l'accélération de la transformation numérique, les technologies représentées par la 5G, le Big Data, le Cloud computing et l'intelligence artificielle ont été continuellement améliorées, et les technologies numériques sont plus largement utilisées dans tous les domaines de la vie.

Nous pouvons améliorer l'efficacité de l'allocation des ressources, de la production et de la vie grâce à l'optimisation des connexions, du stockage, des calculs et des applications des données. De nombreuses données de recherche montrent que la technologie numérique peut aider d'autres industries à réduire les émissions de carbone de plus de 10 fois par rapport aux propres émissions de carbone de l'industrie des TIC. On peut constater que la technologie numérique joue un rôle clé dans la réalisation de l'objectif de neutralité carbone.

ZTE donne l'exemple en adoptant une approche écologique de la transformation numérique

En tant que praticien positif du développement vert, ZTE encourage la gestion de la protection de l'environnement dans les bureaux et les opérations de production afin de réduire la consommation de ressources naturelles.

La société a pris diverses mesures pour réduire les émissions de carbone de l'entreprise, comme la poursuite de la production écologique et la conservation des ressources et de l'énergie par la transformation continue des processus de production.

Grâce à l'optimisation du processus de production (vieillissement à haute température), les économies d'énergie annuelles dépassent 30 millions de kWh. Nous avons commencé à gérer le suivi de l'empreinte carbone de l'ensemble du cycle de vie des produits. Nous promouvons les climatiseurs et les éclairages intelligents afin de réduire la consommation d'électricité tout en assurant un environnement de travail confortable aux employés. Grâce à la production d'énergie photovoltaïque verte, la production annuelle d'électricité a dépassé les 3 millions de kWh. En outre, l'entreprise collabore avec plus de 160 prestataires de services environnementaux mondiaux pour mettre en place un réseau mondial de cycles verts.

Notre objectif en matière de carbone dépend également du processus de décarbonisation des produits et services en amont. Nous collaborons avec nos partenaires en amont et en aval pour réaliser conjointement des économies d'énergie et une réduction des émissions dans la sélection des matériaux, le recyclage des matériaux et la logistique.

À ce jour, plus de 40 fournisseurs de premier plan ont élaboré des plans stratégiques de réduction des émissions de carbone. La plupart des fournisseurs proviendront de partenaires ayant pris des engagements ciblés dans les 5 à 10 prochaines années. La gestion des achats favorise activement les émissions de carbone des fournisseurs de plusieurs manières. Elle améliore en permanence la compétitivité de notre chaîne d'approvisionnement en matière de réduction des émissions de carbone et de développement durable.

L'infrastructure numérique verte aide les opérateurs à mettre en place des réseaux à faible émission de carbone

Pour l'infrastructure numérique, les sites mobiles et les datacenters occupent la plus grande part de la consommation d'énergie. Les émissions de carbone peuvent être réduites en introduisant l'énergie verte, en construisant des sites et des datacenters verts.

Plus précisément, dans le processus de construction de l'infrastructure énergétique du réseau de communication, ZTE a proposé un nouveau réseau énergétique « zéro carbone » avec le concept « vert, efficace, intelligent et fiable » pour augmenter la proportion d'applications d'énergie verte.

Avec l'augmentation annuelle du trafic de communication et le déploiement à grande échelle de la 5G, la proportion de la consommation d'énergie des sites par rapport à la consommation d'énergie de l'ensemble du réseau dépasse 45 %, ce qui représente un facteur clé pour réduire les émissions.

En tant que fournisseur d'équipements TIC de premier plan, ZTE Corporation a intégré le concept de faible émission de carbone et de protection de l'environnement dans la conception des produits du site et dans la mise en œuvre des solutions, afin de produire continuellement de la valeur pour la création de sites verts.

Avec le développement de divers services de données et de services Cloud, les datacenters sont également des géants de la consommation d'énergie, notamment en ce qui concerne les équipements informatiques, les équipements de refroidissement, les systèmes d'alimentation et de distribution d'énergie et les équipements d'éclairage, les équipements informatiques et les équipements de refroidissement représentant à eux seuls 80 % de la consommation d'énergie. Équipés de la solution ZEGO de ZTE, ils peuvent résoudre le problème de la consommation énergétique des équipements.

À l'heure actuelle, les solutions UniSite, PowerPilot et iEnergy proposées par ZTE par le biais de la pratique numérique ont été largement utilisées dans les réseaux des opérateurs mondiaux, les aidant à réaliser des économies d'énergie et à réduire leur consommation.

En Espagne, ZTE a déployé la solution UniSite+, qui est la solution de site la plus simple du secteur actuel. Elle permet de réduire les unités radio de 60 % et d'économiser 30 % de la consommation électrique par rapport aux solutions traditionnelles.

En Malaisie, la solution d'économie d'énergie PowerPilot AI a été lancée avec succès, permettant d'économiser 7 millions de kWh d'énergie par an.

En partenariat avec ses clients, ZTE a construit le plus grand datacenter intelligent à micro-modules d'Asie dans le district de Pingshan à Shenzhen , avec des économies d'énergie dépassant 60 millions de kWh par an.

En collaboration avec les clients et les partenaires, donner les moyens à de multiples industries d'économiser l'énergie et de réduire les émissions

Au cours des deux dernières années, ZTE a collaboré avec des opérateurs et des entreprises de premier plan pour explorer des scénarios d'application écologiques et économes en énergie dans divers secteurs et en extraire des applications innovantes pouvant être reproduites à grande échelle.

Pour introduire l'énergie verte, China Southern Power Grid, en collaboration avec China Mobile et ZTE, a construit la plus grande zone de démonstration d'un réseau intelligent 5G en Chine dans le district de Nansha, à Guangzhou . Les services réduisent considérablement l'impact de l'accès aux nouvelles énergies sur le réseau électrique. La fiabilité de la transmission des énergies renouvelables sera multipliée par quatre à l'avenir.

. Les services réduisent considérablement l'impact de l'accès aux nouvelles énergies sur le réseau électrique. La fiabilité de la transmission des énergies renouvelables sera multipliée par quatre à l'avenir. Dans l'industrie de la fonte à forte consommation d'énergie, ZTE et Aluminum Corporation of China ont exploré avec succès les applications de la 5G, économisant ainsi plus de 90 millions de kWh d'électricité chaque année.

Pour l'industrie du transport, ZTE et Guangzhou Mobile ont lancé la première ville de démonstration de transport intelligent 5G au monde, comprenant un train à grande vitesse intelligent, un métro intelligent, une ligne de répartition de bus 5G, une liaison de réseau intelligent 5G et une inspection de politique routière 5G. L'efficacité globale de la répartition est augmentée de 10 %.

En outre, dans l'industrie manufacturière, ZTE a construit une usine intelligente 5G mondiale à Binjiang, Nanjing, qui est une usine de démonstration pour la « fabrication intelligente alimentée par la 5G ». Elle peut réduire la consommation d'énergie de 40 %, présentant ainsi un échantillon de démonstration d'économie d'énergie et de réduction des émissions pour la fabrication avancée.

À l'heure actuelle, ZTE et ses partenaires continuent de mettre en œuvre de manière intensive des pratiques écologiques innovantes en matière de 5G+ et ont réalisé plus de 60 projets de démonstration dans le monde entier.

ZTE met activement en œuvre la stratégie de neutralisation du carbone, promeut les économies d'énergie et la réduction des émissions dans la production et l'exploitation des entreprises, aide les opérateurs à construire des réseaux verts à faible émission de carbone de bout en bout, et donne activement aux industries verticales les moyens de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions. Jusqu'à présent, ZTE a déployé plus de 500 brevets d'innovation 5G verte, augmentant l'efficacité et réduisant la consommation par l'innovation technologique, et construisant des réseaux verts.

À l'avenir, ZTE poursuivra ses recherches sur les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux et les nouveaux composants afin de réaliser des percées dans les technologies clés, de poser des bases techniques solides pour l'infrastructure TIC verte et d'améliorer la profondeur et l'étendue des technologies numériques pour les industries traditionnelles à haute énergie. En outre, ZTE contribuera à l'amélioration de l'efficacité, à l'économie d'énergie et à la réduction de la consommation dans diverses industries, et aidera à atteindre les objectifs de neutralisation des émissions de carbone de la société tout entière.

Atteindre l'objectif de neutralité carbone nécessite un processus à long terme et les efforts conjoints de tous les secteurs de l'industrie. ZTE, en collaboration avec des partenaires mondiaux, s'est engagée à construire un boulevard numérique vert grâce à des innovations technologiques dans le domaine des TIC pour un avenir prometteur.

Contacts médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél : +86 755 26775189

Adresse e-mail : [email protected]

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation