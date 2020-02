MMI SpA ernennt Ryan Rhodes zum Chief Commercial Officer

CALCI, Italien, 18. Februar 2020 /PRNewswire/ -- MMI SpA, ein italienisches Unternehmen, das sich für die Verbesserung der klinischen Ergebnisse von Patienten, die sich einer Mikrochirurgie unterziehen, einsetzt, gab heute die Ernennung von Ryan Rhodes zum Global Chief Commercial Officer bekannt.

Rhodes bringt nahezu 30 Jahre Erfahrung in der Medizinproduktbranche und über 17 Jahre in der chirurgischen Robotik mit. Als ehemaliger Präsident und CEO von Restoration Robotics für beinah 4 Jahre und nach über 13 Jahren bei Intuitive Surgical wird Ryan mit seinem Fachwissen die Vermarktung des MMI-Robotersystems für die Mikrochirurgie vorantreiben.

Giuseppe Prisco, CEO von MMI, erklärte: „Wir freuen uns, Ryan als unseren Chief Commercial Officer willkommen zu heißen. Ryans Stärke in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Management für Robotik-Unternehmen wird uns beim Übergang von einem Technologie-Startup zu einer Triebkraft in der chirurgischen Robotik helfen. Sein ökonomischer Scharfsinn kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da wir uns auf unsere erste Markteinführung in Europa und den Eintritt in andere strategische Märkte wie Nordamerika und Asien vorbereiten."

„Ich freue mich, MMI zu diesem aufregenden Zeitpunkt beizutreten, an dem uns die erste Anwendung am Menschen bevorsteht. Aufgrund des hohen Niveaus an Präzision, Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit, das für die Durchführung mikrochirurgischer Eingriffe erforderlich ist, bin ich zuversichtlich, dass die Robotik die klinischen Ergebnisse positiv beeinflussen wird. Es wird großartig sein, zu sehen, wie unsere Robotertechnologie mehr Patienten Zugang zu diesen wichtigen Verfahren verschaffen wird", führte Rhodes aus.

Bevor er zu MMI kam, war Ryan Rhodes CEO von Restoration Robotics, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der robotergestützten ästhetischen Chirurgie, das er im Jahr 2019 durch eine erfolgreiche Fusion mit Venus Concept, Inc. führte. Vor Restoration Robotics war Rhodes 13 Jahre lang bei Intuitive Surgical in verschiedenen Marketingpositionen tätig, unter anderem als VP of Global Clinical Marketing. Während seiner 11 Jahre bei Ethicon, Inc. (J&J Company), hatte Rhodes verschiedene Positionen in strategischem Marketing, Schulung und Verkauf inne. Rhodes erwarb den Bachelor of Arts in Public Administration an der San Diego State University.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mmimicro.com.

Das MMI-System für die robotergestützte Mikrochirurgie ist nur im Europäischen Wirtschaftsraum kommerziell erhältlich.

Informationen zu MMI

Medical Microinstruments S.p.A. (MMI) wurde 2015 gegründet und hat die erste ferngesteuerte Robotik-Plattform für die Mikrochirurgie mit den weltweit kleinsten Roboterhandgelenken für Mikroinstrumente entwickelt. Das MMI-Team mit Sitz in Calci (PI), Italien, und mehreren Standorten in der Nähe von Pisa ist eine wachsende Gruppe von über 50 motivierten Experten, die gemeinsam daran arbeiten, die robotergestützte Zukunft der Mikrochirurgie Wirklichkeit werden zu lassen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1090153/MMI_Logo.jpg

