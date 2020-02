MMI SpA nomme Ryan Rhodes au poste de directeur commercial

CALCI, Italie, 18 février 2020 /PRNewswire/ -- MMI SpA, une société italienne dédiée à l'amélioration des résultats cliniques pour les patients devant subir une intervention microchirurgicale, a annoncé aujourd'hui la nomination de Ryan Rhodes au poste de directeur commercial mondial.

M. Rhodes jouit de près de 30 ans d'expérience dans l'industrie des dispositifs médicaux, dont plus de 17 en robotique chirurgicale. Au bénéfice d'une expérience d'environ 4 ans au poste de président et chef de la direction de Restoration Robotics et de plus de 13 ans chez Intuitive Surgical, Ryan dirigera la commercialisation du système robotique de microchirurgie de MMI.

Giuseppe Prisco, le PDG de MMI, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Ryan au poste de directeur commercial. Ses succès dans les domaines du marketing, des ventes et de la gestion pour le compte de sociétés de robotique nous serviront à passer du statut de start-up technologique à celui de force majeure dans le secteur de la robotique chirurgicale. Son sens du commerce arrive à point nommé puisque nous préparons un lancement initial en Europe et notre entrée sur d'autres marchés stratégiques tels que l'Amérique du Nord et l'Asie. »

« Je suis heureux de rejoindre MMI à cet instant crucial, alors que nous planifions notre première utilisation humaine. En raison du haut niveau de précision, de dextérité et de compétences nécessaires en microchirurgie, je suis convaincu que la robotique aura un impact positif sur les résultats cliniques. Il sera intéressant d'observer de quelle manière notre technologie robotique améliorera l'accès des patients à cette importante catégorie d'opérations. », a déclaré M. Rhodes.

Avant de rejoindre MMI, Ryan Rhodes a été le PDG de Restoration Robotics, leader mondial de la chirurgie robotique esthétique, dont il a mené avec succès la fusion avec Venus Concept, Inc en 2019. Avant cela, Ryan avait passé 13 ans chez Intuitive Surgical où il avait occupé divers rôles de marketing, y compris celui de vice-président du marketing clinique mondial. Au cours de ses 11 années chez Ethicon, Inc. (J&J Company), M. Rhodes a eu divers rôles dans les domaines du marketing stratégique, de la formation et de la vente. M. Rhodes est titulaire d'un Bachelor en administration publique de l'Université d'État de San Diego.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.mmimicro.com.

Le système MMI pour la microchirurgie robotique n'est disponible dans le commerce que dans l'Espace économique européen.

À propos de MMI

MMI S.p.A. a été fondée en 2015 et a mis au point la première plateforme robotique téléopérée destinée à la microchirurgie intégrant les plus petits micro-instruments à poignets articulés au monde. Avec son siège à Calci (PI), en Italie, et plusieurs sites près de Pise, l'équipe MMI est un groupe en pleine expansion comptant plus de 50 experts motivés travaillant main dans la main pour faire de l'avenir robotique de la microchirurgie une réalité.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1090153/MMI_Logo.jpg

