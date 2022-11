MMORPG GameFi AAA Bless Global fará airdrop de NFTs emblemas para usuários do Steam

SEUL, Coreia do Sul, 11 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O MMORPG GameFi AAA Bless Global anunciou que fará um airdrop de NFTs emblemas para um bilhão de usuários do Steam, incentivando os jogadores da Web 2.0 a se sentirem atraídos pela GameFi da Web 3.0. A PocketBuff é a plataforma oficial de transações de NFTs da Bless Global. De acordo com a idade de suas contas Steam, os jogadores receberão NFTs emblemas exclusivos da Bless Global do nível equivalente, após baixarem o aplicativo PocketBuff e vincularem suas contas Steam. Eles podem usar o emblema para obter itens e NFTs no jogo e ter a chance de ganhar recompensas por meio de airdrops. Baixe a PocketBuff Wallet: http://pocketbuff.com/42o1f2

Todos os usuários do Steam podem solicitar um emblema Bless Global exclusivo, que não está à venda. As recompensas variarão de acordo com a data de registro da conta. Os usuários que tiverem suas contas Steam há menos de um ano receberão um emblema Storm-Eye. Os que tiverem contas há um a três anos receberão um emblema Thunderstorm e um NFT pet. Quanto aos jogadores com contas com mais de três anos, um emblema Rainstorm e um NFT monte serão concedidos por airdrop. Esses emblemas e NFTs trarão benefícios avançados no futuro, incluindo airdrops de VIP PASS, NFTs e itens do jogo, privilégios para participar de eventos exclusivos e airdrops de tokens. Siga a comunidade Bless Global para obter atualizações futuras.

Sobre a Bless Global

A Bless Global é publicada pela Tigon Mobile, uma subsidiária da Longtu Korea, uma empresa listada na KOSDAQ. Com base na visão de mundo e no conteúdo do jogo de PC original Bless, é o primeiro MMORPG de nível AAA a manter a qualidade excepcional dos jogos da Web 2.0, incorporando, ao mesmo tempo, o modelo econômico da Web 3.0. Com narrativa épica e gráficos de nível de console, o jogo retrata de forma intensa um mundo mágico de fantasia medieval. Golpes realistas e combate em movimento sem restrições garantem aos jogadores uma experiência imersiva e inigualável. Além disso, os jogadores podem minerar recursos no jogo e negociá-los com outros jogadores na plataforma por meio do sistema P2E (play-to-earn, ou jogar para lucrar). O Bless Global permite que os usuários joguem por diversão e joguem para ganhar ao mesmo tempo! Supostamente, seus pré-registros já haviam ultrapassado um milhão de pessoas até outubro, e o número continua aumentando.

Sobre a Longtu Korea

A Longtu Korea, uma empresa listada na Coreia do Sul, possui uma extensa coleção de jogos AAA. Suas obras anteriores Sword and Magic e Yulgang Mobile conquistaram o favor e o apoio de mais de dez milhões de usuários em todo o mundo assim que foram lançadas. A empresa prestou serviços de jogo confiáveis a mais de 200 milhões de usuários na última década.

Embora o Yulgang Global tenha conquistado a aclamação de mais de cinco milhões de jogadores, a empresa decidiu levar seus serviços a um nível superior, melhorando a produção e incorporando um modelo econômico inovador ao novo jogo Bless Global.

O teste beta começará oficialmente nos próximos dias. Para as pessoas que estiverem interessadas, acessem https://linktr.ee/blessglobal.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1943712/image_1.jpg

FONTE Longtukorea

SOURCE Longtukorea