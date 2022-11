MMORPG GameFi AAA Bless Global iniciará em breve sua segunda venda de Caixas Misteriosas e teste beta público

SEUL, Coreia do Sul, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Recentemente, a Tigon Mobile, uma subsidiária da empresa Longtu Korea, listada na KOSDAQ, anunciou sua segunda venda de Caixas Misteriosas do jogo Bless Global. O evento começará às 20h (UTC+8) do dia 23 de novembro. A nova série Mystic Falls será vendida por 19,9 USDT, com um estoque limitado de 3.000 unidades na plataforma de NFTs PocketBuff, seguida do teste beta público de 30 de novembro a 14 de dezembro.

As pré-inscrições para o Bless Global já haviam ultrapassado um milhão até o final de outubro. Em sua primeira venda de Caixas Misteriosas, a série com tema de deserto Whispering Barren esgotou muito rápido, atraindo grande atenção no mercado. Sabe-se que um jogador vendeu um Diamond VIP PASS, que tinha um estoque limitado de 200 unidades, por 1.000 USDT, um preço final 50 vezes mais alto do que sua primeira oferta.

Agora, a segunda venda da série Mystic Falls, que conta com novos Mount NFTs e Pet NFTs, começará em 23 de novembro. Ao abrirem a Caixa Misteriosa que comprarem, os usuários receberão aleatoriamente um dos vários NFTs.

O conjunto contém um Mount NFT (Candy Blowfish/Feather Spirit), um Pet NFT (Icy McChilly) e um VIP PASS. Os Mount NFTs podem aumentar a velocidade e o poder de combate do personagem, enquanto o Pet NFT implementado pode ajudar o personagem em batalhas, produzindo habilidades ativas para lidar com danos extras.

Com asas brilhantes e a capacidade única de carregar dois personagens ao mesmo tempo, o Feather Spirit é extremamente raro e difícil de obter.

Existem três tipos de VIP PASS – Platinum, Gold e Diamond – e todos concedem aos jogadores privilégios tentadores. Um VIP PASS pode acelerar a mineração de Corestal. Os jogadores podem cunhar Corestals no jogo e convertê-los em BLEC, um token especial usado na PocketBuff para comprar Caixas Misteriosas. Eles também podem vender os NFTs obtidos nas caixas para ter retornos incríveis. Além disso, os jogadores que possuem VIP PASS têm acesso exclusivo ao teste beta.

Sobre a venda

Plataforma: PocketBuff

Baixe o aplicativo PocketBuff aqui: http://pocketbuff.com/42o1f2

O teste beta está chegando

O MMORPG GameFi AAA Bless Global está prestes a iniciar o teste beta.

Todos os jogadores que possuam VIP PASS podem participar do teste e ter acesso antecipado de 30 de novembro a 14 de dezembro. Lembre-se de participar do evento BP Ranking durante o teste para ter a chance de ganhar 6.000 USDT e recompensas aleatórias de airdrop.

A PocketBuff estabeleceu a GameFi Union DAO

A PocketBuff, uma plataforma global de GameFi unificada, começou a desenvolver sua GameFi Union DAO com vários parceiros para aprimorar o ecossistema de jogos da Web3 e atrair gamers da Web2 para participarem. O título AAA Bless Global é o primeiro jogo a ser lançado na PocketBuff. Supostamente, a plataforma de GameFi já firmou parcerias com as entidades a seguir.

Sobre a Bless Global

A Bless Global é publicada pela Tigon Mobile, uma subsidiária da Longtu Korea, uma empresa listada na KOSDAQ. Com base na visão de mundo e no conteúdo do jogo de PC original Bless, esse é o primeiro MMORPG de nível AAA a manter a qualidade excepcional dos jogos da Web2, incorporando, ao mesmo tempo, o modelo econômico da Web3. Com narrativa épica e gráficos de nível de console, o jogo retrata de forma intensa um mundo mágico de fantasia medieval. O jogo da Web3 Bless Global oferece aos jogadores maior flexibilidade em propriedade, controle e negociação de seus ativos e itens colecionáveis do jogo, dando-lhes a possibilidade de jogar por diversão e jogar para lucrar ao mesmo tempo.

Sobre a Longtu Korea

A Longtu Korea, uma empresa listada na KOSDAQ, possui uma extensa coleção de jogos AAA. Seus títulos anteriores Sword & Magic e Yulgang Mobile conquistaram o favor e o apoio de mais de dez milhões de usuários em todo o mundo assim que foram lançados. A empresa prestou serviços de jogo confiáveis a mais de 200 milhões de usuários na última década.

Embora o GameFi Yulgang Global tenha conquistado a aclamação de mais de cinco milhões de jogadores, a empresa decidiu levar seus serviços a um nível superior, melhorando a produção e incorporando um modelo econômico inovador ao novo jogo Bless Global.

O teste beta público começará oficialmente nos próximos dias. Se tiver interesse, clique no link para obter mais informações. https://linktr.ee/blessglobal

FONTE Longtukorea

