M&M'S® accueille un nouveau personnage pour la première fois depuis dix ans

NEWARK, New Jersey, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Pour la première fois en dix ans, M&M'S®, qui fait fièrement partie de la marque Mars, agrandit son équipe emblématique avec l'introduction d'un nouveau personnage et porte-parole : Purple.

For the first time in a decade, M&M’S is expanding its iconic crew with the introduction of a new character - Purple - a permanent addition as the brand seeks to use the power of fun to help more people feel they belong

Créée pour représenter l'acceptation et l'inclusion, notre nouvelle membre est reconnue pour sa sincère expression de soi. La conscience de soi, l'authenticité et la confiance sont les forces motrices du charme et de la nature excentrique de Purple. Elle rejoint le casting légendaire des personnages M&M'S, qui ont récemment fait l'objet d'un petit rafraîchissement avec des looks plus modernes et des personnalités plus nuancées en janvier.

« Mars est ravi de présenter au monde le nouveau membre de la famille des personnages M&M'S. Il y a tant de traits chez notre nouvelle amie que les gens pourront comprendre et apprécier, notamment sa volonté d'embrasser sa vraie personnalité. Notre nouveau personnage nous rappelle de célébrer ce qui nous rend uniques », a déclaré Jane Hwang, vice-présidente mondiale de Mars Wrigley. « L'histoire de notre raison d'être ne fait que commencer et l'introduction de notre nouveau personnage M&M'S en est le prochain chapitre, car la marque continue de ravir les fans en leur offrant du plaisir comme seuls les M&M'S peuvent le faire. »

L'art et le divertissement sont des moyens puissants d'inspirer connexion et plaisir. Pour ce lancement mondial, Purple exploite le pouvoir de la musique pour mettre en valeur son individualité avec la sortie de son premier single musical et son premier clip. Ce premier titre, intitulé « I'm Just Gonna Be Me », met en vedette les talents extraordinaires du saxophoniste Grace Kelly, des maîtres de danse et de la chorégraphie Devin Santiago et Colo Cag, le célèbre chanteur d'opéra Anthony Roth Costanzo et offre des apparitions spéciales du reste de l'équipe des M&M'S, Rouge, Jaune, Orange, Brown, Bleu et Verte. Les fans peuvent se rendre sur la page M&M'S Purpose - For All Funkind pour en savoir plus sur le groupe de créateurs avec lequel M&M'S a fait équipe pour produire « I'm Just Gonna Be Me ».

Dans le cadre du M&M'S FUNd , une initiative mondiale destinée à suivre l'impact de la marque sur sa mission d'accroître le sentiment d'appartenance de dix millions de personnes d'ici 2025, « I'm Just Gonna Be Me » sera disponible sur toutes les principales plateformes de streaming musical et soutiendra les initiatives d'art et de divertissement inclusifs. Pour chaque streaming, un don d'un dollar (jusqu'à cinq cent mille dollars) sera fait à Sing for Hope , un organisme à but non lucratif qui exploite le pouvoir des arts pour apporter de l'espoir, des liens et un but à des millions de personnes à travers le monde grâce à la musique.

Pour plus d'informations sur le nouveau personnage de M&M'S et pour écouter son nouveau titre, les fans peuvent se rendre sur les pages de M&M'S sur Facebook , Instagram , Twitter ou sur MMS.com .

