M&M'S® da la bienvenida al primer personaje nuevo en una década

- La marca Mars, Incorporated celebra el debut mundial de un nuevo personaje mientras M&M'S sigue utilizando el poder de la diversión para inspirar momentos de felicidad y pertenencia cotidiana

NEWARK, N.J., 28 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Por primera vez en una década, M&M'S®, que se enorgullece de formar parte de Mars, amplía su icónica tripulación con la introducción de un nuevo personaje y caramelo portavoz - conozca a Purple.

Diseñado para representar la aceptación y la inclusión, nuestro miembro más reciente es conocido por su autoexpresión sincera. La conciencia de sí misma, la autenticidad y la confianza son las fuerzas que impulsan el encanto y la naturaleza extravagante de Purple. Se une al legendario elenco de personajes de M&M'S, que en enero se renovaron con un aspecto actualizado y personalidades más matizadas.

"Mars está encantado de presentar al mundo al nueva integrante del elenco de personajes de M&M'S. Hay muchas cosas de nuestra nueva golosina con las que la gente puede identificarse y apreciar, como su voluntad de abrazar su verdadero yo. Nuestro nuevo personaje nos recuerda que debemos celebrar lo que nos hace únicos", explicó Jane Hwang, vicepresidenta Global de Mars Wrigley. "La historia de nuestro propósito no ha hecho más que empezar y la presentación de nuestro nuevo caramelo portavoz de M&M'S es el siguiente capítulo, ya que la marca sigue deleitando a los fans con la diversión de una manera que sólo M&M'S puede hacer."

El arte y el entretenimiento son formas poderosas de inspirar la conexión y la diversión. Con motivo de este emocionante debut mundial, Purple aprovecha el poder de la música para mostrar su individualidad con el lanzamiento de su primer single y vídeo musical. El debut musical, titulado "I'm Just Gonna Be Me", cuenta con el extraordinario talento de la saxofonista Grace Kelly, los maestros de la danza y la coreografía Devin Santiago y Colo Cag, el célebre cantante de ópera Anthony Roth Costanzo y apariciones especiales del resto de la tripulación de M&M'S, incluidos Red, Yellow, Orange, Brown, Blue y Green. Los fans pueden visitar M&M'S Purpose - For All Funkind para saber más sobre el grupo de creadores con los que M&M'S se asoció para producir "I'm Just Gonna Be Me".

Como parte de M&M'S FUNd , una iniciativa global destinada a seguir el impacto de la marca en su misión de aumentar el sentido de pertenencia de diez millones de personas para el año 2025, "I'm Just Gonna Be Me" estará disponible en las principales plataformas de streaming de música y apoyará el arte y el entretenimiento inclusivo. Por cada streaming, se hará una donación de un dólar (hasta 500.000 dólares) a Sing for Hope , una organización sin ánimo de lucro que aprovecha el poder de las artes para llevar esperanza, conexión y propósito a millones de personas de todo el mundo a través de la música.

Para más información sobre el nuevo personaje de M&M'S y para escuchar su nuevo tema, los fans pueden visitar M&M'S en Facebook , Instagram , Twitter o en MMS.com .

