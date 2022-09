M&M'S® stellt den erstes neues Maskottchen seit zehn Jahren vor

Die Marke Mars, Incorporated feiert das weltweite Debüt einer neuen Figur, mit der M&M'S weiterhin die Macht der Freude nutzen will, um tägliches Glück und Zugehörigkeit zu vermitteln

NEWARK, New Jersey, 29. September 2022 /PRNewswire/ -- Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt erweitert M&M'S®, ein stolzer Teil von Mars, seine kultige Crew mit der Einführung eines neuen Maskottchens und sprechenden Bonbons – Purple.

Unser neuestes Mitglied steht für Akzeptanz und Inklusivität und zeichnet sich durch seine ehrliche Selbstdarstellung aus. Ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, Authentizität und Selbstvertrauen sind die treibenden Kräfte hinter dem Charme und dem etwas schrulligen Wesen von Purple. Sie gesellt sich zu den legendären M&M'S-Figuren, denen im Januar ein neues Aussehen und eine nuanciertere Persönlichkeit verliehen wurde.

„Mars freut sich, der Welt das neueste Mitglied der M&M'S-Figuren vorstellen zu können. Es gibt so vieles an unserem neuen Maskottchen, mit dem sich die Menschen identifizieren können und das sie zu schätzen wissen, darunter auch die Bereitschaft, ihr wahres Ich zu zeigen. Unsere neue Figur erinnert uns daran, das zu feiern, was uns einzigartig macht", betonte Jane Hwang, Global Vice President bei Mars Wrigley. „Unsere Erfolgsgeschichte fängt gerade erst an, und die Einführung unseres neuesten M&M'S-Werbebonbons ist das nächste Kapitel, mit dem die Marke ihre Fans weiterhin auf eine Art und Weise begeistert, wie nur M&M'S es kann."

Kunst und Unterhaltung sind wirkungsvolle Mittel, um Verbundenheit und Spaß zu vermitteln. Zur Feier dieses aufregenden weltweiten Debüts nutzt Purple die Macht der Musik, um ihre Individualität mit der Veröffentlichung ihrer ersten Single und ihres ersten Videos zu zeigen. Das musikalische Debüt mit dem Titel „I'm Just Gonna Be Me" zeichnet sich durch die außergewöhnlichen Talente der Saxophonistin Grace Kelly, der Tanz- und Choreografie-Meister Devin Santiago und Colo Cag, des gefeierten Opernsängers Anthony Roth Costanzo sowie durch besondere Auftritte der übrigen M&M'S-Crew mit den Maskottchen Red, Yellow, Orange, Brown, Blue und Green aus. Fans können die Seite M&M'S Purpose - For All Funkind besuchen, um mehr über die Gruppe von Künstlern zu erfahren, mit denen sich M&M'S für die Produktion von „I'm Just Gonna Be Me" zusammengetan hat.

Als Teil des M&M'S FUNd , einer weltweiten Initiative, die das Ziel der Marke verfolgt, bis 2025 zehn Millionen Menschen ein Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln, wird „I'm Just Gonna Be Me" auf allen wichtigen Musik-Streaming-Plattformen verfügbar sein und integrative Kunst und Unterhaltung unterstützen. Für jeden Stream geht eine Spende von einem Dollar (bis zu fünfhunderttausend Dollar) an Sing for Hope , eine gemeinnützige Organisation, die die Kraft der Kunst nutzt, um Millionen von Menschen auf der ganzen Welt durch Musik Hoffnung, Verbundenheit und Sinn zu vermitteln.

Für weitere Informationen über die neue Figur von M&M'S und um ihren neuen Song zu hören, können Fans M&M'S auf Facebook , Instagram , Twitter oder MMS.com besuchen.

