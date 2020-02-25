Мобильные сервисы Huawei обеспечивают развитие экосистемы универсальных устройств

В своей программной речи генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Юй рассказал аудитории о новейших достижениях его компании в области развития Huawei Mobile Services (HMS), а также представил официальную платформу для дистрибуции приложений HUAWEI AppGallery. Он отметил: "Huawei и дальше будет следовать принципам своей стратегии создания комплексной экосистемы "ИИ-жизни". Мы продолжим инвестировать усилия и средства в передовые технологии, включая чипсеты, коммуникационные решения для 5G, мобильный ИИ, операционные системы, камеры и аудиовизуальные системы, в стремлении формировать долгосрочные конкурентные преимущества. Мы также стремимся сотрудничать с разработчиками по всему миру, стимулируя развитие комплексной экосистемы. Вместе с ними мы выведем современные коммуникационные сервисы на принципиально новый уровень".

Компания Huawei стремится максимально разнообразить спектр смарт-приложений в условиях тотально взаимосвязанного, интеллектуального мира. По мере диверсификации сервисов и библиотеки контентов платформа HMS будет обеспечивать расширенный сетевой функционал сервисам Huawei, давая пользователям возможность устанавливать контакт с многочисленными устройствами посредством единого HUAWEI ID.

Новый смартфон HUAWEI Mate Xs - наглядный пример возможностей HMS. Складной дисплей нового гаджета идеально подходит для широкого спектра распространенных сценариев - в работе, развлечениях и т.д. Новый флагман оснащен широким спектром мобильных сервисов Huawei, включая платформу HUAWEI AppGallery, предоставляющую разнообразный, локализованный контент потребителям в 170 странах мира. Сервис HUAWEI AppGallery создан специально для складных устройств и оптимизирован для раскрытия всего потенциала этого инновационного форм-фактора.

Обеспечивая безупречный процесс сетевого взаимодействия, сервисы HMS играют ключевую роль в ускоренной реализации стратегии создания комплексной экосистемы "ИИ-жизни" по формату "1+8+N". Компания приглашает разработчиков присоединяться к данной экосистеме, чтобы вместе с Huawei формировать интеллектуальную функциональную среду для потребителей в эпоху 5G.

О подразделении Huawei Consumer BG

Продукты и сервисы Huawei доступны в более чем 170 странах и регионах мира. Ими успешно пользуется треть всего мирового населения. Компания располагает четырнадцатью центрами НИОКР в США, Германии, Швеции, России, Индии и Китае. Huawei Consumer BG - одно из трех бизнес-подразделений Huawei, деятельность которого охватывает разработку и производство смартфонов, ПК и планшетов, а также носимой электроники и облачных сервисов. В основе международной сети Huawei лежит 32-летний опыт деятельности в телекоммуникационной отрасли и неизменное стремление предоставлять потребителям по всему миру доступ к новейшим достижениям технологического прогресса.

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SOURCE Huawei Consumer Business Group