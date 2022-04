Mobileum annonce la nomination de nouveaux membres du conseil d'administration

Les nouveaux membres aideront à guider Mobileum dans la prochaine phase de croissance

CUPERTINO, Californie, 28 avril 2022 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum » ou la « Société »), principal fournisseur mondial de premier plan de solutions analytiques pour les services d'itinérance et de réseau, la sécurité, la gestion des risques, les tests et la garantie de services, et les renseignements sur les abonnés, a le plaisir d'annoncer la nomination de quatre nouveaux membres à son conseil d'administration. Ces quatre nouveaux membres sont Gavin Patterson, président et directeur des recettes de Salesforce, et Timur Akazhanov, Nishant Nayyar et Alexander Thorn, respectivement directeurs généraux et administrateur principal chez H.I.G. Capital.

Ces nouveaux membres rejoignent Arun Sarin, ancien PDG de Vodafone ; Ori Sasson, cofondateur de Mobileum et associé directeur de Primera Capital ; Bobby Srinivasan, cofondateur et PDG de Mobileum ; ainsi qu'Iveshu Bhatia et Timothy Mack, directeurs généraux d'Audax Private Equity, qui ont tous été reconduits au conseil.

Bobby Srinivasan, PDG de Mobileum, a commenté :

« Nous sommes ravis d'accueillir Gavin, Timur, Nishant et Alex en cette période de croissance exaltane pour Mobileum. Ils ont fait leurs preuves et sont des leaders influents dans les domaines des télécommunications et des logiciels. Leur expertise et leur leadership renforceront davantage notre capacité à réaliser notre stratégie de croissance à long terme et à créer de la valeur ajoutée pour les parties prenantes de Mobileum ».

Gavin Patterson apporte une riche expérience dans le domaine des télécommunications, de la technologie et des logiciels. Actuellement président et directeur des recettes chez Salesforce, M. Patterson a précédemment été PDG de BT, a joué un rôle clé chez Virgin Media et a été responsable européen du marketing chez Procter & Gamble. En tant qu'expert des ventes mondiales, de la distribution moderne des ventes et du SaaS, il aidera à orienter les plans de mise sur le marché et de développement commercial de Mobileum alors que la Société continue d'étendre son empreinte mondiale tout en s'attaquant à de nouvelles opportunités de réseau 5G et de réseau sans fil privé. M. Patterson est président de la société Elixirr Consulting, cotée sur le marché AIM, président de l'organisation caritative Business in the Community de SAR le Prince de Galles et membre du conseil d'administration de la London School of Economics and Political Science (LSE). Au fil des ans, il a siégé au conseil d'administration de nombreuses sociétés publiques et privées, dont Fractal Analytics, Delta Fiber, British Airways, Tappit, The British Museum et plusieurs start-ups technologiques.

Arun Sarin est l'ancien PDG du géant des télécommunications Vodafone Group plc, qu'il a dirigé de 2003 à 2008. Il a été la force motrice de l'évolution stratégique de Vodafone vers les marchés émergents et les services de données, au service de 300 millions de clients. Arun siège également au Conseil d'administration d'Ola Cabs, de Cerence, de Charles Schwab et d'Accenture. Il a précédemment siégé à de nombreux Conseils d'administration, notamment ceux de Cisco Systems, The Gap Inc. et Safeway Inc. En outre, M. Sarin a été directeur non exécutif de la Cour de la Banque d'Angleterre et a été nommé chevalier honoraire de l'Empire britannique pour ses services à l'industrie des communications.

Ori Sasson est le partenaire fondateur de Primera Capital. Il a investi dans de nombreux segments du secteur des hautes technologies et a présidé et fondé des entreprises pionnières dans les domaines de la gestion de la relation client, des services aux opérateurs sans fil, de la logistique du transport mondial et des services gérés. M. Ori possède une vaste expérience dans le domaine du capital-risque et des affaires. Avant de fonder Primera, M. Ori était partenaire chez Apax Partners. Avant cela, il a été président et PDG de Genesys Telecommunications Laboratories, où il a étendu la portée du marché mondial de la société, recruté une équipe de gestion internationale de premier ordre, et géré l'acquisition de la société par Alcatel basé à Paris en 2000. M. Ori a utilisé son sens des affaires pour conseiller de nombreuses jeunes entreprises et a reçu un grand nombre de récompenses, y compris le Bay Area Entrepreneur of the Year, 1997.

Timur Akazhanov, Nishant Nayyar et Alexander Thorn, respectivement directeurs généraux et administrateur principal, rejoignent le conseil d'administration au nom de H.I.G. Capital, une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan qui gère 48 milliards de dollars de capitaux propres. Ces nominations font suite à l'investissement stratégique effectué en mars 2022 par une société affiliée de H.I.G. Technology Partners (« HTP ») dans Mobileum afin d'aider la Société à accélérer ses investissements technologiques et sa croissance grâce au déploiement des technologies 5G et des réseaux privés dans le monde entier. Timur, Nishant et Alex apportent chacun plus d'une décennie d'expérience en matière d'investissement en capital-investissement, avec un intérêt particulier pour les services et logiciels technologiques.

Pour en savoir plus sur Mobileum et ses solutions, veuillez consulter www.mobileum.com .

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et l'intelligence client. Plus de 1 000 clients font confiance à sa plate-forme d'intelligence active, qui fournit des solutions d'analyse avancées, permettant aux clients de connecter un réseau approfondi et une intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent les revenus, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum possède des bureaux mondiaux en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Portugal, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.mobileum.com/ et suivez @MobileumInc sur Twitter

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg

