Mobileum anuncia el nombramiento de nuevos miembros de la Junta Directiva

Los nuevos miembros ayudarán a guiar a Mobileum en la siguiente fase de crecimiento

CUPERTINO, California, 29 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. ("Mobileum" o la "Empresa"), un proveedor líder a nivel mundial de soluciones de analítica para servicios de red y roaming, seguridad, gestión de riesgos, pruebas y garantía de servicio, e inteligencia de suscriptores, se complace en anunciar la designación de cuatro nuevos miembros de su Junta Directiva. Los nuevos nombramientos incluyen a Gavin Patterson, presidente y director de ingresos de Salesforce, y a Timur Akazhanov, Nishant Nayyar y Alexander Thorn, directores gerentes y director, respectivamente, de H.I.G. Capital.

Los nuevos designados se suman a Arun Sarin, exdirector general de Vodafone; Ori Sasson, cofundador de Mobileum y socio directivo de Primera Capital, Bobby Srinivasan, cofundador y director ejecutivo de Mobileum, e Iveshu Bhatia y Timothy Mack, directores gerentes de Audax Private Equity, quienes han sido nombrados nuevamente para integrar la Junta.

Bobby Srinivasan, director ejecutivo de Mobileum, señaló:

"Nos complace darles la bienvenida a Gavin, Timur, Nishant y Alex en este emocionante momento de crecimiento para Mobileum. Ellos aportan su demostrada trayectoria y son líderes influyentes en los ámbitos de las telecomunicaciones y el software. Su experiencia y liderazgo fortalecerán aún más nuestra capacidad de lograr nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo y crear valor adicional para las partes interesadas de Mobileum".

Gavin Patterson aporta una vasta experiencia en telecomunicaciones, tecnología y software. En la actualidad es presidente y director de ingresos de Salesforce, se desempeñó anteriormente como director ejecutivo de BT, tuvo un papel clave en Virgin Media y fue director de marketing para Europa en Procter & Gamble. Como experto en ventas a nivel mundial, distribución de ventas modernas y SaaS, ayudará a dirigir los planes de acceso al mercado y desarrollo de negocios de Mobileum mientras la empresa sigue ampliando su presencia global a la vez que aborda nuevas oportunidades de redes inalámbricas privadas y 5G. Es presidente de Elixirr Consulting, que cotiza en el AIM, presidente de Business in the Community, la organización benéfica de la fundación Príncipe de Gales, y forma parte del Consejo Rector de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres (LSE). A lo largo de los años, ha formado parte de las juntas directivas de muchas empresas públicas y de capital privado, como Fractal Analytics, Delta Fiber, British Airways, Tappit, el Museo Británico y varias empresas tecnológicas emergentes.

Arun Sarin es el exdirector general del gigante de las telecomunicaciones Vodafone Group plc, donde se desempeñó desde 2003 hasta 2008. Fue la fuerza impulsora detrás del paso estratégico de Vodafone hacia los mercados emergentes y los servicios de datos, atendiendo a 300 millones de clientes. Arun también forma parte de la Junta Directiva de Ola Cabs, Cerence, Charles Schwab y Accenture. Anteriormente integró numerosas Juntas Directivas, incluidas las de Cisco Systems, The Gap Inc. y Safeway Inc. Además, fue director no ejecutivo de la Junta Directiva del Banco de Inglaterra y fue nombrado caballero honorario del imperio británico por sus servicios a la industria de las comunicaciones.

Ori Sasson es el socio fundador de Primera Capital. Ha invertido ampliamente en muchos segmentos del sector de la alta tecnología y ha presidido y fundado empresas pioneras en gestión de relaciones con los clientes, servicios de operadores inalámbricos, logística de transporte global y servicios gestionados. Ori cuenta con una amplia experiencia en negocios proactivos y de capital de riesgo. Antes de fundar Primera, Ori fue socio de Apax Partners. Antes de eso, se desempeñó como presidente y director ejecutivo de Genesys Telecommunications Laboratories, donde amplió el alcance global del mercado de la empresa, reclutó a un equipo de gestión internacional de primer nivel y gestionó la adquisición de la empresa por Alcatel, con sede en París, en el año 2000.Ori ha utilizado su visión empresarial para asesorar a muchas empresas incipientes y ha recibido numerosos premios, incluido el de Emprendedor del Año del Área de la Bahía en 1997.

Timur Akazhanov, Nishant Nayyar y Alexander Thorn, directores gerentes y director, respectivamente, se unen a la junta directiva en nombre de H.I.G. Capital, una firma líder de inversión alternativa global con USD 48.000 millones de capital social bajo gestión. Estos nombramientos siguen a la inversión estratégica de marzo de 2022 por parte de una filial de H.I.G. Technology Partners ("HTP") en Mobileum para ayudar a la empresa a acelerar las inversiones tecnológicas y el crecimiento hecho posible gracias a la implementación de tecnologías 5G y redes privadas en todo el mundo. Timur, Nishant y Alex aportan cada uno más de una década de experiencia de inversión en capital privado con un enfoque en software y servicios con asistencia tecnológica.

Para obtener más información sobre Mobileum y sus soluciones, visite www.mobileum.com.

Acerca de Mobileum Inc.

Mobileum es un proveedor líder de soluciones de analítica de telecomunicaciones para roaming, redes centrales, seguridad, gestión de riesgos y pruebas de conectividad a nivel nacional e internacional e inteligencia del cliente. Más de 1.000 clientes confían en su plataforma Active Intelligence, que ofrece soluciones avanzadas basadas en analítica, lo que permite a los clientes conectar la red profunda y la inteligencia operacional con acciones en tiempo real que aumentan los ingresos, mejoran la experiencia del cliente y reducen los costos. Con sede en Silicon Valley, Mobileum cuenta con oficinas globales en Australia, Alemania, Grecia, India, Portugal, Singapur, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos.

Obtenga más información en https://www.mobileum.com/ y siga a @MobileumInc en Twitter

