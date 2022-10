Mobileum anuncia Miguel Carames como novo SVP de roaming, serviços de rede e segurança

CUPERTINO, Califórnia, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Mobileum, provedora líder global de soluções analíticas de telecomunicações, anunciou hoje que Miguel Carames ingressou na empresa e assumiu o papel de vice-presidente sênior (SVP) de roaming, serviços de rede e segurança. Nesta função, Carames irá liderar a estratégia e a execução de negócios para as unidades de roaming e segurança.

"Estamos muito satisfeitos em ter Miguel na equipe da Mobileum. Sua experiência no setor é incomparável. À medida que continuamos a expandir nossas ofertas, a compreensão e a liderança do Miguel serão um trunfo para impulsionar mais sucesso", comentou Bobby Srinivasan, CEO da Mobileum.

Recentemente, Carames atuou como diretor executivo de planejamento de computação em nuvem e tecnologia na Verizon, onde foi responsável pela estratégia e pelo planejamento de tecnologia de ponta para tecnologia sem fio (4G e 5G), computação em nuvem, edge computing de acesso múltiplo (MEC), orquestração e tecnologias emergentes. Enquanto estava na Verizon, ele também liderou equipes de operações de rede e engenharia e planejamento de rede, bem como de desenvolvimento de produtos. Antes de ingressar na Verizon, Miguel ocupou cargos seniores na área de engenharia da Motorola.

Carames possui mestrado em Engenharia Elétrica pela Universitat Politècnica de València (UPV), pós-graduação pelo Instituto Superior Técnico (Lisboa) e MBA pelo Jack Welch Management Institute.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é um importante prestador de soluções analíticas de telecomunicações para roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional e inteligência de consumidor. Mais de mil operadoras confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional e de rede com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Portugal, Singapura, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos.

Saiba mais em https://www.mobileum.com e siga @MobileumInc no Twitter.

