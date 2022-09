Mobileum citada como fornecedora representativa no "Guia de mercado para soluções de garantia de rede e provedores de serviços de comunicação" de 2022 da Gartner®

CUPERTINO, Califórnia, 15 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), fornecedora líder global de soluções analíticas para serviços de rede e roaming, segurança, gerenciamento de riscos, testes e garantia de serviço e inteligência sobre assinantes, tem o prazer de anunciar que foi identificada como uma fornecedora representativa no mercado de soluções de garantia de rede e provedores de serviços de comunicação (CSP, sigla em inglês) no "Guia de mercado para soluções de garantia de rede e serviços de CSP" de 2022 da Gartner.

De acordo com a Gartner, "a modernização de serviços e a garantia de rede são cruciais para muitos das objetivos de CSP, como operações automatizadas, melhoria na experiência do cliente, orquestração orientada por intenção e serviços 5G aprimorados".

Mi "A tecnologia 5G traz uma complexidade nova à rede com recursos, como fatiamento de rede, computação de borda multiacesso, nuvem e virtualização. Portanto, é essencial que os provedores de serviços de comunicação (CSPs, na sigla em inglês) tenham uma solução de garantia de serviço que ofereça uma visão de 360 graus de seu desempenho de rede e da qualidade de experiência do cliente. O portfólio de garantia de serviços da Mobileum oferece todos os recursos necessários para monitorar os KPIs de rede e o desempenho da aplicação, medir a experiência de serviço do usuário final e oferecer os insights acionáveis necessários para a gestão de desempenho da rede", afirmou Gabriel Chiriacescu, vice-presidente sênior da Mobileum, diretor de garantia de testes e serviços.

A solução Mobileum Assurance (MAS) combina o melhor da tecnologia Mobileum, reunindo várias fontes de dados e utilizando testes automatizados sequenciais para permitir que as operadoras realizem testes abrangentes do laboratório até a implementação e as operações ao vivo. Além disso, a MAS permite testes ativos de ponta a ponta com análise de tráfego sintético e passivo.

A solução combina um número sem precedentes de fontes de dados para obter insights de 360 graus sobre a qualidade do serviço a partir da experiência do cliente e do desempenho da rede. Ao analisar medições de tráfego sintético, KPIs de experiência do cliente e KPIs de saúde da rede, os CSPs podem determinar a experiência do cliente, verificar os impactos comerciais e detectar erros de rede cada vez mais complicados de diagnosticar, garantindo assim uma qualidade de rede aprimorada em geral. Além disso, a análise de correlação cruzada em toda a rede, os KPIs de usuário e os KPIs de serviço permitem que os CSPs obtenham visibilidade em um nível granular para que possam tomar medidas corretivas e reduzir o tempo de resposta desde uma interrupção da rede até a conclusão da atualização da rede.

Com esses insights, os CSPs podem otimizar a análise da causa raiz e realizar atualizações de rede de forma imediata e econômica. A solução Mobileum Assurance oferece um recurso de garantia de serviço que correlaciona KPIs de serviços em sistemas RAN, CORE, IMS e BSS, garantindo a qualidade da experiência para serviços de voz, dados, vídeo, redes sociais, mensagens e serviços de emergência. Além disso, seus testes, monitoramento e análise à prova do futuro garantem que os CSPs tenham os recursos para enfrentar até mesmo as tarefas mais complexas, como análises de borda 5G e eventos dinâmicos em massa.

Aviso de isenção de responsabilidade da Gartner

A GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e é usada aqui com permissão.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionarem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com respeito a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é um importante prestador de soluções analíticas de telecomunicações para roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional e inteligência do consumidor. Mais de mil operadoras confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional e de rede com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Portugal, Singapura, Reino Unido e nos Emirados Árabes Unidos.

Saiba mais acessando https://www.mobileum.com/ e siga a @MobileumInc no Twitter

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg

FONTE Mobileum

SOURCE Mobileum