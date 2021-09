Mobileum es mencionado como proveedor de pruebas y garantía de servicio 5G en el informe Gartner® 2021 titulado "Market Trend: Expand CSPs' Monetization With 5G, AI, Edge Compute"

CUPERTINO, California, 7 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. ("Mobileum"), un proveedor global líder de soluciones de analítica para servicios de roaming y red, seguridad, gestión de riesgos, pruebas y monitoreo, se complace en anunciar que ha sido mencionado en el informe Gartner 2021 "Market Trend: Expand CSPs' Monetization with 5G, AI, Edge Compute"[1] (Tendencia de mercado: expandir la monetización de los PSC con 5G, IA y computación de borde). El informe identifica a Mobileum como un proveedor de pruebas y garantía de servicio.

En el marco de la transición de los proveedores de servicios de comunicaciones (PSC) a la tecnología 5G, existen nuevas oportunidades para aprovechar sus redes 5G como servicio, lo que proporciona a las industrias verticales, como la automatización industrial, seguridad, atención médica y automotriz, la capacidad de impulsar la productividad y la innovación habilitadas por la conectividad. Con mecanismos avanzados de garantía de servicios de circuito cerrado respaldados por mecanismos de prueba y garantía de ingresos, los PSC pueden buscar nuevos modelos de negocio, como ofrecer precios basados en acuerdos de nivel de servicio (ANS; en inglés SLA) según diversos niveles de calidad. Sin embargo, esto requiere una solución integrada de monitoreo de pruebas y cobros que abarque el dispositivo 5G, el acceso por radio y la red central. La plataforma Active Intelligence de Mobileum es una tecnología líder de analítica enfocada en las telecomunicaciones que cuenta con una sólida infraestructura de pruebas, capacidades de automatización y una amplia gama de interfaces de red que permiten un enfoque de prueba y monitoreo activo y pasivo necesario para admitir modelos de negocios basados en los acuerdos de nivel de servicio de las redes 5G.

"Debido a la naturaleza del aprovisionamiento dinámico y a la ampliación de la capacidad y los recursos de la red que conlleva la tecnología 5G, resulta más importante que nunca que los PSC garanticen que la calidad del servicio prestado cumpla con los acuerdos de nivel de servicio y que los cargos por esos servicios sean adecuados. Nos complace haber sido incluidos en este informe de Gartner como una empresa que ofrece este importante apoyo comercial", sostuvo Ron Haberman, director de Productos de Mobileum.

Las soluciones de prueba, monitoreo y gestión de riesgos de Mobileum proporcionan el servicio y la conectividad que el monitoreo de la experiencia del cliente requiere para admitir los modelos de negocios B2B y B2B2X. El amplio portafolio proporciona el marco de automatización y la inteligencia de rendimiento que se necesitan para que los PSC comprendan la experiencia de la red nacional que abarca 5G, IoT y eSIM, dinero móvil, video, servicio de emergencia, IMS, voz, datos y mensajería, red central y experiencia de teléfonos inteligentes y aplicaciones. Además, apoya a los PSC de todo el mundo para que prueben y monitoreen la experiencia de la red internacional para sus clientes de roaming, IoT y automóviles conectados, roaming VoLTE y operadores internacionales. Recientemente, Mobileum anunció que Audi (AUDVF) está implementando la solución de pruebas de automóviles conectados de Mobileum para evaluar y monitorear la calidad de servicio (QoS) de extremo a extremo de sus automóviles conectados y asegurar los más altos estándares de garantía de servicio y control sobre la experiencia del cliente.

Fuentes (disponibles para los suscriptores de Gartner):

[1] Gartner, "Market Trend: Expand CSPs' Monetization with 5G, AI, Edge Compute", Susan Welsh de Grimaldo, 27 de mayo de 2021

Acerca de Mobileum Inc.

Mobileum es un proveedor líder de soluciones de analítica de telecomunicaciones para roaming, redes centrales, seguridad, gestión de riesgos y pruebas de conectividad a nivel nacional e internacional e inteligencia del cliente. Más de 1.000 clientes confían en su plataforma Active Intelligence, que ofrece soluciones avanzadas basadas en analítica, lo que permite a los clientes conectar la red profunda y la inteligencia operacional con acciones en tiempo real que aumentan los ingresos, mejoran la experiencia del cliente y reducen los costos. Con sede en Silicon Valley, Mobileum cuenta con oficinas globales en Australia, Dubái, Alemania, Grecia, India, Portugal, Singapur y el Reino Unido.

Para obtener más información, visite www.mobileum.com y siga a @MobileumInc en Twitter.

