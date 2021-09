Mobileum es nombrado "Sample Vendor" (proveedor de muestras) en los informes Hype Cycle™ de Gartner® 2021 "Hype Cycle for Privacy, 2021" y "Hype Cycle for the Future of CSP Network Infrastructure"

En el informe, se hace mención a la seguridad de la red 5G como una tecnología clave: "Garantizar la seguridad de las redes 5G es una prioridad para los proveedores de soluciones en la nube (CSP) y las empresas, ya que el aumento de implementaciones privadas, aplicaciones verticales, arquitectura de nube y conexiones masivas de IoT en 5G crean nuevas vulnerabilidades y desafíos, como vectores y puntos de entrada potenciales para ataques DDoS".

CUPERTINO, California, 1 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. ("Mobileum"), un proveedor global líder de soluciones de analítica para servicios de roaming y red, seguridad, gestión de riesgos, pruebas y monitoreo, se complace en anunciar que ha sido nombrado como Sample Vendor en los informes Gartner 2021 "Hype Cycle for Privacy, 2021" [1] y "Hype Cycle for the Future of CSP Network Infrastructure, 2021" [2]. Mobileum ha sido incluido en la categoría de seguridad de red 5G.

Según Gartner, "garantizar la seguridad de las redes 5G es una prioridad para los CSP y las empresas, ya que el aumento de implementaciones privadas, aplicaciones verticales, arquitectura de nube y conexiones masivas de IoT en 5G crean nuevas vulnerabilidades y desafíos, como vectores y puntos de entrada potenciales para ataques DDoS". Además, "los líderes en seguridad y gestión de riesgos que gestionan la tecnología, la información y el riesgo de resiliencia consideran la privacidad como una de las principales prioridades". Gartner estima que "para finales de 2023, el 75 % de la población mundial tendrá sus datos personales cubiertos por normas modernas relativas a la privacidad, un incremento del 25 % respecto de la actualidad".[1]

"Para que los CSP moneticen casos de uso de 5G más exigentes, como ciudades inteligentes, necesitarán garantizar niveles de seguridad. Esto requerirá una verdadera seguridad de red 5G de extremo a extremo que abarque la red central, los segmentos de la red, el borde y una mejor protección de identidad de los suscriptores. Consideramos que ser nombrados por Gartner como Sample Vendor para la categoría de seguridad de la red 5G refuerza la posición de liderazgo de Mobileum en el mercado en cuanto a seguridad de las telecomunicaciones y gestión de riesgos", señaló Avnish Chauhan, director de Tecnología de Mobileum.

La plataforma Active Intelligence de Mobileum es una tecnología líder de analítica enfocada en las telecomunicaciones que integra roaming, servicios de red, seguridad, gestión de riesgos y pruebas. El catálogo de productos de seguridad de redes de Mobileum ofrece a los CSP seguridad y protección de extremo a extremo para redes, servicios y suscriptores 5G. Las soluciones de Mobileum permiten una interconexión segura entre las redes 5G, a la vez que garantizan la compatibilidad con operadores de redes móviles 5G, 4G, 3G y 2G. La plataforma Active Intelligence garantiza la seguridad de la red 5G con cortafuegos de señalización de protocolo cruzado, como SS7, GTP, Diameter y SIP. Con el respaldo de la analítica avanzada, las pruebas de penetración, la protección contra spam por SMS y la detección de anomalías de tráfico de Mobileum, los CSP pueden detectar amenazas antes de que ocurran, lo que les permite ofrecer conexiones IoT seguras, cumplir con los más elevados requisitos de seguridad para la segmentación de redes y atender las demandas de seguridad 5G necesarias para los QoS y QoE garantizados.

