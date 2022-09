Mobileum est cité comme fournisseur représentatif dans le « Market Guide for CSP Service and Network Assurance Solutions » de Gartner® pour 2022

CUPERTINO, Californie, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), un fournisseur mondial de premier plan de solutions d'analyse pour les services d'itinérance et de réseau, la sécurité, la gestion des risques, les tests et l'assurance de service, et les renseignements sur les abonnés, est heureux d'annoncer qu'il a été identifié dans le « Market Guide for CSP Service and Network Assurance Solutions » de Gartner comme un fournisseur représentatif du marché des solutions d'assurance de service et de réseau des FSC pour 2022.

Selon Gartner, « la modernisation de l'assurance des services et des réseaux est cruciale pour de nombreux objectifs des FSC, tels que l'automatisation des opérations, l'amélioration de l'expérience client, l'orchestration axée sur l'intention et les services 5G améliorés ».

« La 5G apporte une nouvelle complexité au réseau avec des fonctionnalités telles que le découpage du réseau, le calcul en périphérie multi-accès, le cloud et la virtualisation. Il est donc essentiel pour les fournisseurs de services de communication (FSC) de disposer d'une solution d'assurance de services qui offre une vue à 360 degrés des performances de son réseau et de la qualité d'expérience de ses clients. Le portefeuille d'assurance de services de Mobileum offre toutes les capacités requises pour surveiller les indicateurs clés de performance du réseau et les performances des applications, mesurer l'expérience de service de l'utilisateur final et fournir les informations exploitables nécessaires à la gestion des performances du réseau », a déclaré Gabriel Chiriacescu, vice-président sénior de Mobileum, responsable des tests et de l'assurance de services.

Mobileum Assurance Solution (MAS) combine le meilleur de la technologie Mobileum et rassemble de multiples sources de données et utilise des tests automatisés séquentiels pour permettre aux opérateurs de réaliser des tests complets, du laboratoire au déploiement et aux opérations en direct. En outre, MAS permet des tests actifs de bout en bout avec une analyse synthétique et passive du trafic.

La solution combine un nombre sans précédent de sources de données pour obtenir une vision à 360 degrés de la qualité de service, tant du point de vue de l'expérience client que des performances du réseau. En analysant les mesures du trafic synthétique, les indicateurs clés de performance de l'expérience client et les indicateurs clés de performance du réseau, les FSC peuvent déterminer l'expérience client, vérifier les impacts commerciaux et détecter les erreurs de réseau de plus en plus difficiles à diagnostiquer, garantissant ainsi une meilleure qualité globale du réseau. De plus, l'analyse de corrélation croisée entre le réseau, les indicateurs clés de performance de l'utilisateur et les indicateurs clés de performance du service permet aux FSC d'obtenir une visibilité à un niveau granulaire afin de prendre des mesures correctives et de réduire le délai entre la panne du réseau et l'achèvement de la mise à niveau du réseau.

Grâce à ces informations, les FSC peuvent optimiser l'analyse des causes profondes et effectuer des mises à niveau du réseau de manière rapide et rentable. Mobileum Assurance Solution fournit une capacité d'assurance de service qui corrèle les indicateurs clés de performance des services à travers les systèmes RAN, CORE, IMS et BSS qui garantissent la qualité de l'expérience pour la voix, les données, la vidéo, les réseaux sociaux, la messagerie et les services d'urgence. En outre, ses tests, sa surveillance et ses analyses à l'épreuve du temps garantissent que les FSC disposent des capacités nécessaires pour faire face aux tâches les plus complexes telles que l'analyse de la périphérie de la 5G et les événements de masse dynamiques.

Clause de non-responsabilité de Gartner :

GARTNER est une marque de commerce déposée et une marque de service de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale et sont utilisées aux présentes avec autorisation.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être considérées comme des déclarations factuelles. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et l'intelligence client. Plus de 1 000 clients font confiance à sa plateforme d'intelligence active, qui fournit des solutions d'analyse avancées, permettant aux clients de connecter un réseau approfondi et une intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent les revenus, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum possède des bureaux mondiaux en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Portugal, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.mobileum.com/ et suivez @MobileumInc sur Twitter

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg

SOURCE Mobileum