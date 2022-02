Mobileum et VoerEir s'associent pour fournir une garantie de service de bout en bout et des tests et analyses comparatives de la virtualisation des fonctions réseau

- La solution conjointe propose des tests et garanties de bout en bout automatisés pour les réseaux 5G et au-delà

CUPERTINO, Calif., 24 février 2022 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), principal fournisseur mondial de premier plan de solutions analytiques pour les services d'itinérance et de réseau, la sécurité, la gestion des risques, les tests et la garantie de services, et les renseignements sur les abonnés, a le plaisir d'annoncer son partenariat technologique avec VoerEir, une entreprise de technologie cloud en périphérie.

Le partenariat entre Mobileum et VoerEir donne naissance à la plateforme de test la plus complète et la plus puissante pour la garantie de service de bout en bout et l'infrastructure de virtualisation des fonctions réseau (NFVI). En combinant la solution active de test SITE de Mobileum et la suite de tests TOUCHSTONE de VoerEir , l'on obtient une solution de test complète, intégrée verticalement, qui permet aux fournisseurs de services de communication (CSP) de tester les services et l'infrastructure de bout en bout. Du laboratoire au réseau opérationnel, et des fonctions et applications réseau virtuelles et cloud (VNF/CNF) au dispositif final – tout est entièrement automatisé. L'API RESTful et les possibilités d'automatisation étendues permettent à la solution conjointe d'être intégrée aux pipelines d'intégration continue et de livraison continue (CI/CD) des opérateurs de télécommunications et fournissent un élément de test en continu (CT) essentiel.

Gabriel Chiriacescu, vice-président principal de Mobileum en charge des tests et des garanties de service a déclaré : « L'infrastructure de réseau virtualisée est la base sur laquelle la 5G et les futurs réseaux cellulaires 6G se construisent. S'assurer que les strictes conditions du SLA de la NFVI sont respectées devrait être une priorité pour tous les fournisseurs de services de communication. Avec VoerEir, nous sommes fiers d'offrir à nos clients internationaux une solution de première qualité qui garantit que leurs réseaux de prochaine génération fonctionnent comme prévu. »

Javier Garcia Gomez, PDG de VoerEir, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer cette collaboration avec Mobileum, qui fournira à nos clients la solution de test de bout en bout la plus complète pour les applications de réseau (VNF/CNF), l'infrastructure de réseau (NFVI) et les équipements réseau. VoerEir travaille sans relâche depuis six ans au développement de la meilleure solution automatisée de test de performance NVFI du secteur, et grâce à ce partenariat, nous pouvons nous préparer pour notre prochaine étape de croissance. »

La plateforme Touchstone de VoerEir permet aux opérateurs de télécommunications de faciliter l'analyse comparative de différents environnements de télécommunications cloud couvrant plusieurs centres de données. Elle soutient les environnements Openstack et Kubernetes avec un moteur de test avancé développé par VoerEir. La plateforme Touchstone comprend un large éventail de fonctionnalités pour l'analyse comparative de l'environnement, la gestion des rapports et les suites de tests Enhanced Platform Aware (EPA). Il s'agit d'une plateforme de pointe pour l'automatisation des essais, l'analyse comparative, la certification et la validation de l'environnement cloud.

Le partenariat Mobileum-VoerEir marque une avancée importante pour les opérateurs qui cherchent à accélérer leurs déploiements de la 5G et à étendre leurs capacités de test 5G et de test de l'infrastructure en périphérie. Il met également en avant la stratégie de collaboration ouverte de Mobileum, qui consiste à travailler avec des partenaires technologiques pour intégrer et élargir ses capacités d'analyse afin d'aider les CSP à répondre aux normes et aux attentes croissantes en matière de performance de service de leurs abonnés.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions analytiques des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et la veille de la clientèle. Plus de 1 000 clients se fient à sa plateforme Active Intelligence, qui fournit des solutions analytiques avancées, permettant aux clients de relier une intelligence réseau et opérationnelle profonde à des actions en temps réel qui augmentent les chiffres d'affaires, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Mobileum, dont le siège social est situé dans la Silicon Valley, dispose de bureaux internationaux en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Portugal, à Singapour, au Royaume-Uni et dans les Émirats arabes unis.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.mobileum.com/ et suivez @MobileumInc sur Twitter

À propos de VoerEir AB

VoerEir AB commercialise Touchstone, un outil de test pour faciliter la mise à l'essai, le déploiement et l'exploitation des télécommunications cloud. VoerEir a son siège social à Kista (Suède) et fournit sa suite de tests et de services aux opérateurs et fournisseurs de télécommunications de niveau 1 opérant dans plusieurs pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.voereir.com/

