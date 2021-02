Mobileum expande parceria estratégica com a Developing Solutions para oferecer uma solução completa de testes de ciclo de vida para 5G

CUPERTINO, Califórnia, 4 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), um fornecedor líder global de serviços analíticos de roaming e rede, segurança de telecomunicações, gestão de riscos e soluções de teste e monitoramento, tem o prazer de anunciar que expandiu sua parceria com a Developing Solutions, uma empresa privada de testes de redes que se concentra em testes de interfaces sem fio 3G/4G/5G e IMS core (Subsistema Multimídia IP).

O acordo ampliado permitirá a integração do produto dsTest da Developing Solutions com a plataforma de Active Testing da Mobileum, SITE, para oferecer às operadoras de telecomunicações soluções de teste e verificação de ponta a ponta para todo o ciclo de vida das redes e serviços 5G, do laboratório à produção. A solução se integra perfeitamente nos processos pipeline de CI/CD e atende o laboratório com testes contínuos, ao mesmo tempo em que automatiza os testes de serviço ativo dentro da mesma plataforma.

No contexto desta parceria, a Mobileum também atuará como um canal de vendas para o produto dsTest, aproveitando sua carteira mundial de clientes para ampliar o alcance da Developing Solutions a novos mercados e oferecendo às operadoras de telecomunicações uma solução integrada e única para testar e implementar novos serviços 5G.

A integração dos dois conjuntos de tecnologia permitirá testes automatizados em um ambiente de CI/CD, contando com os numerosos recursos de emulação de 5G core da Developing Solutions combinados com as APIs de Active Testing e os recursos de automação de testes 5G da Mobileum. Um dos grandes benefícios desta solução é que ela é totalmente automatizada e facilita o desenvolvimento e implementação de novos testes com alta flexibilidade, permitindo aos usuários lidar facilmente com qualquer cenário de teste 5G, que é traduzido em lançamentos mais rápidos de serviços e custos operacionais mais baixos. Esta solução interagirá com o ecossistema Active Intelligence da Mobileum e com seu portfólio mais amplo de soluções analíticas acionáveis, reforçando sua proposta de valor global.

"Como a introdução do 5G standalone e o fatiamento da rede deverão ser acelerados, a capacidade das operadoras de telecomunicações de automatizar completamente os testes de novos serviços e aplicações será fundamental para aumentar sua agilidade nos negócios e suportar novos fluxos de receitas. Nossa solução conjunta oferece testes e verificações de ponta a ponta utilizando pipelines de CI/CD do laboratório à produção, ajudando a identificar e resolver continuamente possíveis problemas antes que eles impactem o cliente", declarou Dennis Foster, que é o responsável por Vendas e Marketing na Developing Solutions.

"Estamos entusiasmados em reforçar nossa parceria com a Developing Solutions. Nossa oferta ampliada oferece uma plataforma de testes de aplicações 5G customizável e de ponta a ponta que se integra facilmente com outras ferramentas de automação e reduz os custos operacionais, permitindo a integração e entrega de forma moderna e contínua com a abordagem do DevOps. Com o lançamento do 5G, as operadoras precisam se adaptar às mudanças de mercado mais rapidamente, mantendo o mais alto padrão de desempenho dos serviços. Nossa solução conjunta prestará suporte às necessidades de nossos clientes para construir, testar, implementar e validar aplicações e serviços de software durante todo o seu ciclo de vida", declarou Goce Talaganov, Chefe de Produtos de Teste e Monitoramento da Mobileum.

O Active Testing da Mobileum é uma solução de testes ponta a ponta desenvolvida para suportar implementações 5G, proporcionando um desempenho de serviços exclusivo e insights de qualidade de experiência. É o principal facilitador para novos serviços 5G, permitindo às operadoras atender as mais altas taxas de dados e requisitos de latência do 5G, ao mesmo tempo em que garante extrema confiabilidade e agilidade. A plataforma é construída e otimizada para testar, monitorar, solucionar problemas e prestar serviços de benchmarking 24 horas por dia, 7 dias por semana, e está pronta para ser escalonada de acordo com o desenvolvimento do 5G.

Sobre a Developing Solutions

A Developing Solutions, fundada em 2002, é uma empresa de equipamentos de testes com ampla experiência nos setores de telecomunicações e de dados. A empresa está localizada no Metroplex de Dallas-Forth Worth. Para saber mais, acesse https://www.developingsolutions.com/

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é um fornecedor líder de serviços analíticos de telecomunicações para roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos e testes de conectividade doméstica e internacional. Mais de 900 operadoras confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes associar a inteligência operacional com ações em tempo real que aumentam as receitas, melhoram a experiência dos clientes e reduzem os custos. Sediada no Vale do Silício, a Mobileum possui escritórios globais na Bélgica, Dubai, Alemanha, Índia, Portugal, Singapura e Reino Unido.

Saiba mais em https://www.mobileum.com/ e siga @MobileumInc no Twitter.

