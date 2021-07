Mobileum faz parceria com a GSMA no lançamento da rede de negócios de telecomunicações baseada em Blockchain

CUPERTINO, Califórnia, 1 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), importante provedora global de soluções analíticas para serviços de roaming e rede, segurança, gestão de riscos e soluções de testes e monitoramento, tem o prazer de anunciar que foi selecionada pela GSMA para operacionalizar a recém-anunciada Rede de eBusiness da GSMA. A GSMA representa os interesses das operadoras móveis em todo o mundo, unindo mais de 750 operadoras com quase 400 empresas no ecossistema de telefonia móvel mais amplo. O objetivo da GSMA é criar conectividade interoperacional global, propiciando um ambiente agnóstico de múltiplos parceiros, fornecedores e administradores. A nova rede de blockchain de nível comercial do setor oferecerá às operadoras móveis uma única interface para um conjunto abrangente de serviços de roaming no atacado, melhorando a eficiência operacional, reduzindo custos, mitigando erros e reclamações e avançando na cooperação e inovação geral do setor.

A negociação, gestão e reconciliação de acordos entre operadores sempre foram um desafio para o roaming móvel internacional, principalmente quando se trata de garantir a liquidação e compensação precisas de transações internacionais entre uma complexa rede de parceiros de roaming. À medida que as redes 5G se expandirem, o roaming não se limitará a operadoras de rede, levando a novos relacionamentos entre operadoras e redes empresariais privadas. Portanto, as operadoras móveis precisarão de mais transparência, precisão e segurança em todas as suas transações internacionais de roaming e em seus processos subjacentes, desde a classificação e carregamento até a compensação e liquidação.

John Hoffman, CEO da GSMA, comentou:

"Aproveitar a blockchain para automatizar processos e mitigar ineficiências no ecossistema de roaming é um passo crucial para fortalecer o ecossistema móvel global e melhorar a conectividade entre operadores. Esse serviço é particularmente pertinente, uma vez que o 5G e a IoT transformarão o cenário de roaming de atacado existente e apresentarão novas complexidades operacionais, que só podem ser tratadas com mecanismos de cooperação mais fortes e automação aprimorada."

Bobby Srinivasan, CEO da Mobileum, comentou:

"Estamos entusiasmados com a parceria com a GSMA para ajudar as operadoras móveis a melhorar seus recursos de gerenciamento de roaming no atacado e reduzir os desafios associados a liquidação e compensação de roaming. Os desenvolvimentos da blockchain oferecem um verdadeiro divisor de águas nesta área, oferecendo uma única fonte que permitirá que as operadoras concentrem todos os seus esforços na promoção do crescimento da receita em roaming, em vez de perder tempo gerenciando disputas e retificando erros."

Para mais informações sobre como a Mobileum está impulsionando a cadeia de atacado com a blockchain, acesse: www.gsma.com/roamingservices

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é um importante prestador de soluções analíticas de telecomunicações para roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional e inteligência de consumidor. Mais de mil operadoras confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional e de rede com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais em Dubai, Austrália, Alemanha, Índia, Portugal, Singapura e Reino Unido.

