Mobileum fue identificado como proveedor representativo en la "Guía de mercado para soluciones de servicios de CSP y garantía de la red" de Gartner® 2022

CUPERTINO, California, 15 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. ("Mobileum"), proveedor líder a nivel global de soluciones de analítica para servicios de roaming y redes, seguridad, gestión de riesgos, pruebas y garantía de servicios, e inteligencia sobre suscriptores, se complace en anunciar que ha sido identificado en la "Guía de mercado para soluciones de servicios de CSP y garantía de la red" de Gartner como proveedor representativo en el mercado de soluciones de servicios de CSP y garantía de la red de 2022.





Según Gartner, "la modernización de la garantía de servicios y redes es crucial para muchos objetivos de CSP como operaciones automatizadas, mejora de la experiencia del cliente, orquestación de sistemas "Intent-driven" y mejores servicios 5G".

"La tecnología 5G aporta nueva complejidad a la red con características como segmentación de redes, computación periférica de múltiples accesos, la nube y virtualización. Por lo tanto, es esencial que los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) cuenten con una solución de garantía de servicios que ofrezca una visión integral del rendimiento de su red y la calidad de la experiencia del cliente. La cartera de garantía de servicios de Mobileum ofrece todas las capacidades que se requieren para monitorear los indicadores clave de rendimiento (KPI) de la red y el rendimiento de las aplicaciones, medir la experiencia de servicio del usuario final y ofrecer los conocimientos viables necesarios para la gestión del desempeño de la red", afirmó Gabriel Chiriacescu, vicepresidente general y director de Pruebas y Garantía de servicios de Mobileum.

Mobileum Assurance Solution (MAS) combina lo mejor de la tecnología de Mobileum, reúne múltiples fuentes de datos y utiliza pruebas automatizadas secuenciales para permitir a los operadores realizar pruebas integrales desde el laboratorio hasta la implementación y las operaciones en vivo. Además, MAS permite pruebas activas de extremo a extremo con análisis de tráfico sintético y pasivo.

La solución combina una cantidad sin precedentes de fuentes de datos para obtener conocimientos integrales sobre la calidad del servicio tanto de la experiencia del cliente como del rendimiento de la red. Al analizar las mediciones sintéticas del tráfico, los KPI de la experiencia del cliente y los KPI del estado de la red, los CSP pueden determinar la experiencia del cliente, verificar los impactos comerciales y detectar cada vez más dificultades para diagnosticar errores de la red, lo que garantiza una mejor calidad de la red en general. Además, el análisis de correlación cruzada en toda la red, los KPI de usuarios y los KPI de servicio permiten a los CSP obtener visibilidad a nivel granular para que puedan tomar medidas correctivas y reducir el tiempo de respuesta desde la interrupción de la red hasta la finalización de la actualización de la red.

Con estos conocimientos, los CSP pueden optimizar el análisis de la causa raíz y realizar actualizaciones de la red de manera rápida y rentable. Mobileum Assurance Solution ofrece una capacidad de garantía de servicios que correlaciona los KPI de servicios en los sistemas RAN, CORE, IMS y BSS que garantizan la calidad de la experiencia para los servicios de voz, datos, video, redes sociales, mensajería y emergencia. Además, sus pruebas, monitoreo y análisis preparados para el futuro garantizan que los CSP tengan las capacidades necesarias para abordar incluso las tareas más complejas, como la analítica periférica 5G y los eventos masivos dinámicos.

Descargo de responsabilidad de Gartner

GARTNER es una marca registrada y marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos y en otros países, y se utilizan aquí con autorización.

Gartner no avala proveedores, productos o servicios descriptos en sus publicaciones de investigación, y no recomienda a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Mobileum Inc.

Mobileum es un proveedor líder de soluciones de analítica de telecomunicaciones para roaming, redes centrales, seguridad, gestión de riesgos, pruebas de conectividad a nivel nacional e internacional e inteligencia del cliente. Más de 1.000 clientes confían en su plataforma Active Intelligence, que ofrece soluciones avanzadas basadas en analítica, lo que permite a los clientes conectar la red profunda y la inteligencia operacional con acciones en tiempo real que aumentan los ingresos, mejoran la experiencia del cliente y reducen los costos. Con sede en Silicon Valley, Mobileum cuenta con oficinas globales en Australia, Alemania, Grecia, India, Portugal, Singapur, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos.

Obtenga más información en https://www.mobileum.com/ y siga a @MobileumInc en Twitter.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg

FUENTE Mobileum

SOURCE Mobileum