Mobileum Inc. Adquire Developing Solutions

CUPERTINO, Califórnia, 22 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), provedora líder global de soluções analíticas para serviços de roaming e rede, segurança, gestão de riscos, testes e monitoramento, tem o prazer de anunciar que adquiriu a Developing Solutions, uma provedora de software de testes de redes que se dedica a testes de núcleo de redes para casos de carga e uso laboratorial que cobrem 3G, 4G, 5G e subsistema multimídia IP (IMS).

A aquisição da Developing Solutions continua a estratégia de crescimento da Mobileum, construindo uma plataforma de análise com foco em telecomunicações com uma infraestrutura de testes robusta e um amplo conjunto de interfaces de rede, permitindo que as operadoras otimizem a eficiência operacional e melhorem a experiência do cliente à medida que fazem a transição para redes 5G e de última geração.

"A aquisição da Developing Solutions é um passo natural na evolução da Mobileum, já que continuamos a consolidar o mercado e a construir uma plataforma analítica acionável, juntamente com uma infraestrutura de testes completa para apoiar as operadoras de telecomunicações ao longo de sua trajetória de transformação. Com o advento do 5G, as operadoras devem se adaptar às mudanças de mercado mais rapidamente, ao mesmo tempo que mantêm o mais alto padrão de desempenho do serviço. Portanto, é cada vez mais importante que os provedores tenham recursos de testes de núcleo integrados que transcendam o ecossistema 5G, e o poder de monitorar o desempenho de dados de alta densidade dentro de um cenário de redes cada vez mais complexas, automatizadas e dinâmicas", comentou Bobby Srinivasan, CEO da Mobileum.

"Como o lançamento de redes 5G autônomas, novos casos de uso da IoT e o fatiamento de redes continuam a acelerar, a capacidade das operadoras de telecomunicações de automatizar completamente os testes de novos serviços e aplicações será fundamental para aumentar sua agilidade nos negócios e apoiar novos fluxos de receita. Ao nos unirmos à Mobileum, poderemos oferecer a nossos clientes uma solução totalmente integrada e unificada que abrange todas suas necessidades de testes, do laboratório à rede ao vivo", comentou John Minnis, CEO e fundador da Developing Solutions.

A Mobileum tem aumentado consistentemente seu conjunto de ofertas de análise nos anos após sua aquisição, em 2016, pela Audax Private Equity. Com 19 anos de liderança em roaming, a Mobileum contou com seus conhecimentos em telecomunicações móveis para desenvolver sua plataforma "Active Intelligence", que gera dados acionáveis em tempo real nos domínios de roaming, testes, fraudes e segurança.

A Developing Solutions tem sido uma parceira de longa data da Mobileum no domínio de testes. Essa aquisição permitirá que as duas empresas desenvolvam sua parceria e integrem o produto dsTest da Developing Solutions com a solução SITE de testes ativos da Mobileum. A solução combinada oferecerá às operadoras de telecomunicações soluções completas de testes e de verificação para todo o ciclo de vida da rede e do serviço, do laboratório à produção. A oferta ampliada da Mobileum oferecerá aos provedores uma plataforma completa de testes de aplicação customizável que se integra facilmente com outras ferramentas de automação e reduz os custos operacionais, possibilitando a integração e entrega modernas e contínuas com uma abordagem DevOps.

A integração permitirá testes automatizados em um ambiente de integração contínua e implementação contínua (CI/CD), oferecendo amplos recursos de emulação de núcleo 5G, testes de API e recursos de automação de testes 5G. A combinação das duas empresas facilitará o desenvolvimento e a implementação de novos testes, melhorando a flexibilidade e permitindo que os usuários abordem qualquer cenário de teste 5G, o que resultará em lançamentos mais rápidos de serviços e custos operacionais mais baixos.

Essa aquisição também fortalecerá a equipe de engenharia da Mobileum e aumentará suas habilidades e experiência em redes 5G Core, ampliando sua capacidade de ajudar a resolver alguns dos desafios mais complexos que surgem no núcleo da rede e a atender seus mais de 900 clientes em todo o mundo.

Sobre a Audax Private Equity

O Audax Group é uma gestora líder de investimentos alternativos com escritórios em Boston, Nova York e São Francisco. Desde sua fundação em 1999, a empresa arrecadou mais de US$ 27 bilhões em capital em seus negócios de capital privado e dívida privada. A Audax Private Equity investiu mais de US$ 6 bilhões em mais de 135 plataformas e mais de 950 empresas complementares e, atualmente, está investindo fazendo investimentos provenientes de seu sexto financiamento de capital privado de US$ 3,5 bilhões. Por meio de sua abordagem disciplinada de compra e construção, a Audax procura ajudar as empresas de plataforma a realizar aquisições complementares que impulsionem o crescimento do faturamento, otimizem as operações e aumentem significativamente o valor do capital. Com mais de 250 funcionários e mais de 100 profissionais de investimento, a empresa é uma parceira líder de capital para empresas norte-americanas do segmento médio do mercado. Para mais informações, acesse o site da Audax Private Equity: www.audaxprivateequity.com ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Developing Solutions

A Developing Solutions, fundada em 2002, é uma empresa de equipamentos de testes com vasta experiência nos setores de telecomunicações e de comunicação de dados. A empresa está localizada no Metroplex de Dallas Ft. Worth. Para saber mais, acesse https://www.developingsolutions.com/

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é uma fornecedora líder de análises de telecomunicações para roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos e testes de conectividade domésticos e internacionais. Mais de 900 operadoras confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais em Dubai, Alemanha, Índia, Portugal, Singapura e Reino Unido.

Saiba mais em www.mobileum.com e siga-nos no Twitter @MobileumInc

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg

FONTE Mobileum

Related Links

http://www.mobileum.com/contact-us/



SOURCE Mobileum