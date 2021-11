Mobileum indicada pela Kaleido Intelligence como a melhor fornecedora de serviços de roaming, gerenciamento de fraudes e segurança

CUPERTINO, Califórnia, 8 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), provedora líder global de soluções analíticas para serviços de roaming e rede, segurança, gestão de riscos, testes e monitoramento, tem o prazer de anunciar que foi indicada novamente pela Kaleido Intelligence como a principal fornecedora por suas soluções de direcionamento de roaming e gerenciamento de fraudes e segurança, além de principal fornecedora na categoria de serviços analíticos e de valor agregado.

No relatório Roaming Vendor Hub do segundo semestre de 2021 da Kaleido Intelligence, a Mobileum foi reconhecida por sua posição de liderança de mercado e inovação no portfólio de produtos. O Active Intelligence da Mobileum é uma plataforma de big data que utiliza o poder do aprendizado de máquina e IA para oferecer tráfego em tempo real e análises de clientes, além de aplicar a lógica de negócios para fundamentar a gestão de tráfego. Como resultado, os recursos de solução da Mobileum estão ajudando seus clientes a aumentar a rentabilidade, reduzindo os custos operacionais e os encargos no atacado em todas as necessidades de atacado e varejo.

"Nossa pesquisa descobriu que as receitas de roaming de conexões de consumidores e IoT caíram quase 45% em 2020. À medida que as operadoras implementam as medidas necessárias para proteger suas receitas de roaming de curto e médio prazo, é fundamental que elas tenham soluções de roaming avançadas para cumprir esse objetivo. A Mobileum continua no topo do relatório Kaleido Intelligence Roaming Vendor Hub devido à sua liderança de mercado nas categorias de direcionamento de roaming e fraude e segurança de roaming, além de seus recursos e posicionamento de produtos de primeira linha", afirmou Nitin Bhas, diretor de estratégia e insights da Kaleido Intelligence.

Ron Haberman, diretor de produtos da Mobileum, declarou: "À medida que a implementação do 5G continuar, o aumento dos dados de rede tornará insustentáveis a coleta e análise de dados tradicionais. Utilizando IA e aprendizado de máquina, a plataforma Active Intelligence da Mobileum oferece tráfego em tempo real e análises dos clientes, oferecendo às operadoras os insights necessários para tomar decisões baseadas em dados para gerenciar este crescimento do setor."

Ron complementou: "Estamos orgulhosos de sermos reconhecidos por nossa liderança de mercado e investimento em nosso portfólio de produtos. Contamos com mais de 350 instalações de nossa solução de direcionamento de roaming e estamos preparados para ajudar as operadoras a reimaginar o gerenciamento ativo do tráfego de roaming 5G e IoT com uma solução habilitada para nuvem. Além disso, nossa mais recente introdução de garantia de IoT e controles de gerenciamento de fraude baseados em 5G ilustram o compromisso da Mobileum com a inovação."

As soluções altamente escaláveis e flexíveis da Mobileum são construídas para as redes complexas de hoje, permitindo que as operadoras aprimorem o desempenho dos negócios e tenham acesso a novas oportunidades de monetização. Por exemplo, o direcionamento de roaming da Mobileum ajuda as operadoras a maximizar as margens de roaming, guiando automaticamente o tráfego de roaming para o parceiro ideal com base em insights orientados por análises sobre tecnologia de rede, qualidade de serviço, metas de negócios e custos de atacado. Além disso, por meio do monitoramento contínuo, o portfólio de gerenciamento de fraudes da Mobileum protege as operadoras contra os padrões de fraude conhecidos de hoje, bem como as ameaças desconhecidas e mais sofisticadas do futuro.

Mais de mil clientes confiam na plataforma Active Intelligence da Mobileum. Esta grande base de instalação permite que as soluções analíticas da Mobileum aproveitem o aprendizado enriquecido de um grande número de operadoras, localidades geográficas, comportamentos de clientes e acordos de roaming, oferecendo aos CSPs uma rede ampla e inteligência operacional e ações em tempo real que aumentam a receita, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos.

Sobre a Kaleido Intelligence

A Kaleido Intelligence é uma empresa especializada em consultoria e pesquisa de mercado com um histórico comprovado de realização de pesquisas de telecomunicações de alto nível. As pesquisas são conduzidas por analistas especializados e pesquisadores de mercado, todos com experiência significativa em realização de pesquisas e insights de relevância do setor de telecomunicações. A empresa está sediada em Londres com uma equipe global de analistas e consultores.

A Kaleido Intelligence é a única empresa de pesquisa que aborda o roaming móvel em sua totalidade, abrangendo dados de previsão e dimensionamento de mercado, inteligência competitiva, insights estratégicos e análise de produtos.

Acesse https://roaming.kaleidointelligence.com para mais informações e siga @KaleidoIntel no Twitter.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é um importante prestador de soluções analíticas de telecomunicações para roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional e inteligência de consumidor. Mais de mil operadoras confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional e de rede com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Portugal, Singapura, Reino Unido e nos Emirados Árabes Unidos.

Saiba mais acessando https://www.mobileum.com/ e siga a @MobileumInc no Twitter

