Mobileum mencionada como fornecedor com garantia de serviços 5G e de testes no relatório Gartner® de 2021 intitulado: "Market Trend: Expand CSPs' Monetization With 5G, AI, Edge Compute"

Requisitos de teste vitais para monetização do 5G

CUPERTINO, Califórnia, 7 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), fornecedor líder global de soluções analíticas para serviços de roaming e rede, segurança, gestão de riscos, testes e monitoramento, tem o prazer de anunciar que foi mencionada no relatório Gartner de 2021: "Market Trend: Expand CSPs' Monetization with 5G, AI, Edge Compute".[1] O relatório identifica a Mobileum como um fornecedor de garantia de serviço e testes.

À medida que os CSPs (Cloud Solution Provider) fazem a transição para o 5G, surgem novas oportunidades para alavancar suas redes 5G como um serviço, oferecendo às indústrias verticais, como automação industrial, segurança, saúde e automotiva, a capacidade de aumentar a produtividade e a inovação viabilizadas pela conectividade. Com mecanismos avançados de garantia de serviços de ciclo fechado suportados por mecanismos de teste e garantia de receita implementados, os CSPs podem buscar novos modelos de negócios, como oferecer preços com base em SLA (service level agreement), de acordo com vários níveis de qualidade. No entanto, isso requer uma solução integrada de teste e monitoramento de carga que englobe o dispositivo 5G, acesso de rádio e a rede central. A plataforma Active Intelligence da Mobileum é uma tecnologia analítica líder focada em telecomunicações com infraestrutura de testes robusta, recursos de automação e um amplo conjunto de interfaces de rede que permite uma abordagem de testes e monitoramento ativo-passivo necessária para suportar modelos de negócios com base em SLA 5G.

"Devido à natureza do provisionamento dinâmico e ao escalonamento da capacidade e dos recursos de rede introduzidos pelo 5G, é mais importante do que nunca para os CSPs garantir que a qualidade do serviço prestado atenda aos SLAs e que os encargos por esses serviços sejam precisos. Estamos satisfeitos por termos sido incluídos neste relatório Gartner como uma empresa que oferece esse suporte comercial crítico", afirmou Ron Haberman, diretor de produtos da Mobileum.

As soluções de testes e monitoramento e gestão de risco da Mobileum oferecem o monitoramento da experiência de serviço e conectividade do cliente necessário para dar suporte a modelos de negócios B2B e B2B2X. O portfólio aprofundado oferece a estrutura de automação e inteligência de desempenho necessárias para que os CSPs entendam a experiência de rede doméstica que engloba 5G, IoT e eSIM, dinheiro móvel, vídeo, serviço de emergência, IMS, voz, dados e mensagens, rede central, à experiência de smartphone e aplicativos. Além disso, está suportando CSPs em todo o mundo a testar e monitorar a experiência de rede internacional para seus clientes de roaming, IoT e carros conectados, roaming VoLTE e operadoras internacionais. Recentemente, a Mobileum anunciou que a Audi (AUDVF) está implementando a solução de teste de veículos conectados da Mobileum para testar e monitorar a qualidade de serviço (QoS) de ponta a ponta de seus carros conectados e para assegurar os mais altos padrões de garantia de serviço e controle em relação à experiência do cliente.

Fontes (disponíveis para assinantes do Gartner):

[1] Gartner, "Market Trend: Expand CSPs' Monetization with 5G, AI, Edge Compute", Susan Welsh de Grimaldo, 27 de maio de 2021

Isenção de responsabilidade do Gartner

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço do Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e é usada neste documento com permissão.

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com respeito a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é um importante prestador de soluções analíticas de telecomunicações para roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional e inteligência de consumidor. Mais de mil operadoras confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional e de rede com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais em Dubai, Austrália, Alemanha, Índia, Portugal, Singapura e Reino Unido.

Saiba mais em www.mobileum.com e siga @MobileumInc no Twitter.

Saiba mais acessando https://www.mobileum.com/ e siga a @MobileumInc no Twitter.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg

FONTE Mobileum

SOURCE Mobileum