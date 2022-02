Mobileum recebe investimento estratégico da H.I.G. Technology Partners

SÃO FRANCISCO, 1 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum" ou a "Empresa"), provedora líder global de soluções analíticas em telecomunicações, tem o prazer de anunciar que a H.I.G. Capital ("H.I.G."), uma empresa líder global em investimentos alternativos com mais de USD 47 bilhões em capital sob gestão, firmou um acordo definitivo por meio de uma afiliada da H.I.G. Technology Partners ("HTP") para fazer um investimento estratégico na Empresa e ajudar a acelerar os investimentos em tecnologia e o crescimento viabilizado pela implementação de tecnologias 5G e redes privadas em todo o mundo. Após a transação, a H.I.G. será a proprietária majoritária da Mobileum, juntamente com a proprietária anterior, Audax, que manterá uma participação minoritária. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e a aprovações regulatórias. Os termos não foram divulgados.

Com sede em Cupertino, na Califórnia, a Mobileum é uma provedora líder global de software de soluções de missão crítica que permitem aos provedores de serviços de comunicação gerenciar redes cada vez mais complexas. A Empresa atende a uma base de clientes diversificada e de primeira classe, incluindo 35 das 36 empresas globais de telecomunicações de nível 1 e 70% das empresas de telecomunicações de nível 2 em mais de 190 países. Seu pacote inovador de aplicações oferece aos clientes soluções orientadas por análises para roaming e serviços de rede, segurança de rede, gestão de riscos, testes de conectividade e inteligência de assinantes. A Mobileum opera em um mercado grande e crescente à medida que o surgimento do 5G e da IoT aceleram a demanda por soluções para gerenciar e dar manutenção a ecossistemas complexos de rede, garantir a qualidade consistente do serviço e minimizar fraudes e ameaças à segurança cibernética.

"Estamos entusiasmados em receber a H.I.G. Capital como parceira à medida que continuamos a construir a plataforma líder global de análises para provedores de serviços de comunicação", disse Bobby Srinivasan, CEO da Mobileum. "A H.I.G. tem uma experiência profunda e relevante no setor e conta com um sólido histórico. Trabalhando juntos, pretendemos promover a missão da Mobileum de apoiar os parceiros de telecomunicações com soluções líderes de mercado e capitalizar o crescimento no setor mais amplo de software para telecomunicações, incluindo as oportunidades significativas oferecidas pelas redes 5G e privadas."

"Acreditamos firmemente na importância crescente da análise e inteligência de dados impulsionados por software para que o setor de telecomunicações apoie a monetização da conectividade de telecomunicações e permita sua próxima onda de crescimento. A Mobileum é uma líder de mercado evidente nessa área, com a melhor plataforma de produtos da categoria, e está bem posicionada na vanguarda das mudanças tecnológicas emergentes", disse Timur Akazhanov e Nishant Nayyyar, diretores administrativos da H.I.G. "Estamos entusiasmados em fazer parceria com Bobby, a equipe da Mobileum e a Audax para acelerar os investimentos em tecnologia e continuar a crescer com nossos parceiros de telecomunicações."

John Woyton, diretor da H.I.G. Technology Partners, comentou: "Estamos muito satisfeitos em investir na Mobileum. Esse é o primeiro investimento feito pela HTP, a plataforma dedicada de tecnologia de capital privado da H.I.G. A Mobileum se encaixa perfeitamente em nossa estratégia de aplicar nossa experiência operacional em parceria com equipes de gestão para criar empresas inovadoras e de alto desempenho que definam seus setores."

A Kirkland & Ellis LLP atuou como consultora jurídica da H.I.G. A Jefferies atuou como consultora financeira exclusiva, e a Kirkland & Ellis LLP atuou como consultora jurídica da Mobileum.

Sobre a Mobileum

A Mobileum é uma provedora líder de soluções analíticas de telecomunicações para roaming, rede central, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional e inteligência de consumidor. Mais de mil clientes confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar profunda inteligência operacional e de redes com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais na Alemanha, Austrália, Argentina, Bélgica, Brasil, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Grécia, Índia, Indonésia, Malásia, México, Portugal, Reino Unido e Singapura.

Sobre a H.I.G. Capital

A H.I.G. é uma empresa líder global em investimentos em ativos alternativos com mais de USD 47 bilhões em capital sob gestão.* Com sede em Miami e com escritórios em Nova York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta, nos EUA, além de escritórios internacionais afiliados em Londres, Hamburgo, Madri, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro e São Paulo, a H.I.G. é especializada em fornecer capital de dívida e capital para pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e com foco em operações/com valor agregado:

Os fundos de capital da H.I.G. investem em aquisições de controle acionário (MBO), recapitalizações e operações de carve-out, tanto de empresas de manufatura e serviços lucrativas quanto de baixo desempenho. Os fundos de dívida da H.I.G. investem em diversos tipos de financiamento de dívida (sênior, unitranche e júnior) para empresas de todo porte, tanto de forma primária (origem direta) quanto nos mercados secundários. A H.I.G. também é uma gestora líder de CLO, por meio de sua família de veículos WhiteHorse , e administra uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) de capital aberto, a WhiteHorse Finance. Os fundos imobiliários da H.I.G. investem em propriedades de valor agregado, que podem se beneficiar das melhores práticas de gestão de ativos. A H.I.G. Infrastructure se concentra em fazer investimentos de valor agregado e core plus no setor de infraestrutura.

Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. já investiu e gerenciou mais de 300 empresas em todo o mundo. O portfólio atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a USD 30 bilhões. Para mais informações, consulte o site da H.I.G.: www.higcapital.com.

