Mobileum wird im Gartner ® Report 2021 mit dem Titel „Emerging Technology Horizon for Information Security" als Musteranbieter für digitales Risikomanagement genannt

Geschäftssicherheit für den Schutz digitaler 5G-Ökosysteme unerlässlich

CUPERTINO, Kalifornien, 15. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. („Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Risikomanagement, Analysen für Roaming- und Netzwerkdienste, Sicherheit sowie Tests und Überwachung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Gartner-Bericht „Emerging Technology Horizon for Information Security" für das Jahr 2021 erwähnt wird Der Bericht identifiziert Mobileum als Sample Vendor für Digital Risk Management (DRM)

Die grundlegenden 5G-Konnektivitätslösungen sind bereits auf dem Weg, doch es wird erwartet, dass fortschrittlichere Funktionen mit Cloud, Mobile Edge Computing, IoT, künstlicher Intelligenz sowie erweiterter und virtueller Realität das volle wirtschaftliche Potenzial von 5G erschließen werden. Im Gegensatz zu früheren Technologien, bei denen CSPs die gesamte Wertschöpfungskette kontrollierten, werden 5G und IoT jedoch ein völlig neues Ökosystem schaffen, eine verteilte Wertschöpfungskette von Interessengruppen und Informationssilos, die einen neuen Ansatz für die Überwachung digitaler Risiken erfordern.

„Indem sie in der Lage sind, die riesigen Datenmengen, die von neuen 5G-Diensten und IoT-Geräten erwartet werden, zu verwalten und zu korrelieren, sind CSPs an einem zentralen Punkt, um digitale Risiken für ihre Partnerschaftsvereinbarungen und B2B2X-Ökosysteme anzugehen. Zu den potenziellen Vorteilen digitaler Risikoinitiativen gehören Effizienz-, Produktivitäts- und Ertragssteigerungen sowie die Verbesserung der Wirksamkeit von Risikominderungsmaßnahmen. Die RAID Business Assurance Software von Mobileum bietet eine Risikomanagementlösung, die Echtzeitdaten aus der Telekommunikationsbranche nutzt, um digitale Ökosysteme und die Unternehmensbranchen zu schützen, die von 5G unterstützt werden", erklärt Ron Haberman, Chief Product Officer bei Mobileum.

Die RAID-Lösung von Mobileum ist eine Analyseplattform, die Daten in Echtzeit erfasst und verarbeitet, um die Risikominderung zu verbessern. Dazu gehören Prozessautomatisierung, Entscheidungsautomatisierung und digitalisierte Überwachung sowie automatische Frühwarnmeldungen. Die Lösung verfügt über vorgefertigte Risikomanagement-Kontrollen und -Funktionen, die auf Anwendungsfällen für digitale Risiken basieren, wie z. B. einen Katalog für integriertes Risikomanagement (IRM), der strenge Kontrollen für die vielen 5G-Partnerschaftsmodelle bietet, die CSPs unweigerlich unterstützen werden.

RAID ist hochgradig skalierbar und bietet eine kontinuierliche Kontrollüberwachung für das Risikomanagement in Echtzeit:

· Risikoüberwachung von Service-Level-Zielen (SLO) auf der Grundlage von Konnektivitätsvereinbarungen - zur Unterstützung von B2B2X-Diensten

· CSP 5G Monetarisierung und Umsatzerfassung

· Testen, Überwachen und Überwachen der Wertschöpfungskette des zellularen IoT für SLA Enablement

· Hybride Identitätsüberwachung (physisch und digital) zur Aufdeckung von Identitätsbetrug und Kontoübernahmen

· Betrugserkennung zum Schutz von IoT-Geräten und Identitäten

Mobileum wurde auch in den Gartner-Berichten „Hype Cycle™ for Privacy, 2021[1]" und „Hype Cycle™ for the Future of CSP Network Infrastructure, 2021 [2]" als 5G Network Security Sample Vendor anerkannt

Informationen zu Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, nationale und internationale Konnektivitätstests und Kundeninformationen. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf Active Intelligence, die Plattform des Unternehmens, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitaktionen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält weltweit Niederlassungen in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Portugal, Singapur, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Erfahren Sie mehr unter https://www.mobileum.com/ und folgen Sie @MobileumInc auf Twitter.

