Mobilfunk ist jetzt die kostengünstigste Möglichkeit der Verbindung von IoT-Geräten mit der Cloud - Cavli Wireless führt Hubble99 ein

Mit Hubble99 vereinfacht Cavli die derzeit fragmentierte IoT-Struktur durch eine Neugestaltung der vorliegenden Wertschöpfungskette und eröffnet damit der nächsten Milliarde Geräte die Möglichkeit einfacher Vernetzung. Im Paket von Hubble99 zum Abonnement finden sich integrierte eSIM-IoT-Mobilmodule, die vorab mit globaler LTE- oder LPWAN-Konnektivität ausgestattet sind, sowie die Verwaltung von Geräten und Abonnements mittels Messaging-Infrastruktur. Da es keine separaten Kosten für Konnektivitäthardware gibt, sparen Kunden im ersten Jahr bis zu 50 %. Kunden haben die Wahl der Mobilfunktechnologie unter LTE-CAT4/CAT1/GSM, NB-IoT und LTE-M sowie Abdeckung in 160, 23 und 8 Ländern, bei steigenden Zahlen. Cavli zielt darauf ab, das Mobil-IoT mittels der kostengünstigsten und skalierbarsten Pakete zur Volumenbereitstellung von IoT zu revolutionieren.

John Mathew, der CEO von Cavli Wireless, sagt dazu: „Wir sind der Überzeugung, dass die Anbindung sämtlicher Objekte der Welt ans Internet nahtlos wird und eine ganze Reihe von Problemen effizient löst. Zudem wird sie die Lebensqualität und Produktivität des Menschen massiv steigern. Hier liegt die echte Leistungsfähigkeit des Internets der Dinge und mit Hubble99 möchten wir Firmen weltweit diese Leistungsfähigkeit zur Verfügung stellen."

Cavli Wireless Inc.

Cavli Wireless erweitert das Internet der Dinge und zielt darauf ab, den IoT-Sektor mittels eines „Software to Hardware"-Produktpaketes zu demokratisieren. Dazu gehören Mobilfunkmodule, globale Konnektivität und eine Cloud-Plattform. Mit dem Portfolio von Cavli können IoT-Produktanbieter und Großfirmen ihre IoT-Lösungen regionsübergreifend so sicher und nahtlos wie möglich aufbauen, vernetzen und skalieren.

Kontakt:

Ajit Thomas, CMO, [email protected] , +1-650-535-1150

Video - https://www.youtube.com/watch?v=rFAP9anH0z8

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1195540/Cavli_Wireless_Hubble99.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1195541/Cavli_Wireless_Logo.jpg

SOURCE Cavli Wireless, Inc.