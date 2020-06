Mobilní technologie představují nejhospodárnější způsob, jak připojit zařízení IoT do cloudu, firma Cavli Wireless spustila službu Hubble99

Firmy již nebudou muset řešit dilema, zda do svých IoT (Internet věcí) systémů implementovat mobilní technologie. Mobilní IoT vstupuje do éry ekonomiky založené na předplacených službách a společnost Cavli Wireless do této éry vstupuje se svou službou Hubble99.

SAN JOSE, Kalifornie, 24. června 2020 /PRNewswire/ -- Cavli Wireless, výrobce celulárních modulů, se sídlem v Kalifornii a pobočkami v Evropě, na Středním Východě i v Asii, chce změnit tvář IoT technologií a představuje průlomovou službu pro nasazení této technologie, která se jmenuje Cavli Hubble99 .