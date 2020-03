Mobvista annonce une restructuration de ses activités à l'échelle mondiale et propose de nouveaux services sur mesure

La restructuration de Mobvista lui permet d'unifier ses services et de mieux servir le marché mondial de la téléphonie mobile. Forte d'une portée mondiale et d'une riche expérience dans le secteur, la société a mis en place une plateforme et un écosystème unifiés pour aider ses clients à se connecter à la fois à la Chine et à un public mondial grâce aux technologies publicitaires, aux big data et à l'intelligence artificielle. Suite à la réforme de Mobvista, toutes ses activités antérieures en rapport avec les clients seront gérées sous la filiale Nativex.

En outre, la filiale Nativex de la société a introduit le bureau de négociation Nativex, qui est un bureau de négociation basé sur le cloud connecté à diverses plateformes médiatiques via des API de marketing ainsi que des technologies RTB ouvertes. À partir d'aujourd'hui, les spécialistes du marketing et les annonceurs qui utilisent la plateforme Nativex ont accès à la nouvelle offre de ce bureau de négociation. Au fur et à mesure de son expansion internationale, l'entreprise consolide sa position de leader en tant que l'une des premières plateformes publicitaires mobiles, offrant de véritables opportunités d'achat médiatique transparent et international.

La fonctionnalité du bureau de négociation Nativex constitue une première pour les spécialistes du marketing et les annonceurs, car ils peuvent acheter et optimiser des campagnes médiatiques en tant que service géré via un système d'échange d'annonces, des réseaux publicitaires, des plateformes d'achat de programmes et d'autres inventaires clés tels que les principaux médias américains et chinois.

La mise à jour d'aujourd'hui illustre la vision de Mobvista, qui consiste à fournir des solutions véritablement internationales aux spécialistes du marketing et aux annonceurs.

"En remodelant notre marque et en fournissant notre publicité mobile stratégiquement unifiée, nos analyses de données de jeu et nos services techniques, nous garantissons à nos clients la capacité de gérer chaque point de leur campagne marketing à travers le monde", a déclaré Clement Cao, co-fondateur et président de Mobvista. "Nous sommes impatients d'aider nos clients à atteindre de meilleurs niveaux d'accomplissement et à débloquer une portée mondiale cohérente en intégrant nos nouvelles capacités à nos outils de marketing de croissance existants".

A propos de Mobvista

Mobvista est une plateforme technologique de premier ordre qui vise à stimuler la croissance des entreprises mondiales à l'ère du numérique. Grâce à une technologie globale et à une riche expérience industrielle, Mobvista aide ses clients à utiliser des technologies avancées telles que le big data, l'intelligence artificielle et la gestion évolutive des partitions de données pour connecter la Chine et le reste du monde, en aidant les clients à construire des modèles économiques tournés vers l'avenir et en garantissant un accès efficace au marché pour tous. Mobvista a été fondée à Guangzhou, en Chine, en 2013, et est cotée au marché principal de la Bourse de Hong Kong (01860.HK) depuis décembre 2018. Elle compte à ce jour plus de 700 employés et dispose de bureaux dans 16 villes à travers le monde.

