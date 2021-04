Mobvista Entrou Em Um Acordo Para Adquirir Reyun, Empresa Chinesa Líder Em Mobile Measurement E Uma MarTech Company

"Na Mobvista, estamos sempre procurando novas maneiras de superar o crescimento global dos negócios, abrindo o acesso à China e ao resto do mundo de forma digital e eficiente", disse Clement Cao, CEO & Co-fundador da Mobvista. "Estamos entusiasmados com o potencial dos produtos SaaS da Reyun, tendo um modelo de negócios maduro e um alto grau de comercialização. A aquisição e integração da Reyun e de seus produtos pela Mobvista irá enriquecer muito nossa matriz de produtos na cadeia industrial MarTech para fortalecer estrategicamente nossa posição no competitivo mercado chinês".

O ecossistema Mobvista fornece uma série de plataformas integradas baseadas na cloud para o crescimento global dos negócios e permitiu o acesso de bilhões de usuários estrangeiros a seus clientes desde a fundação da Mobvista em 2013. A fusão do poder dos serviços SaaS da Mobvista e da Reyun é uma transação que cobrirá totalmente os cenários de demanda central dos desenvolvedores da cadeia de valor da indústria digital. Juntos, suas robustas capacidades de localização global integrarão e desenvolverão múltiplas linhas de produtos para aumentar os usuários estrangeiros e a receita para os desenvolvedores de aplicativos móveis de hoje.

A Reyun fornece monitoramento de dados, serviços de gerenciamento de campanhas e analisa dados de mais de 700 milhões de dispositivos ativos a cada mês. Com sua próspera experiência em marketing de produtos SaaS e um mecanismo completo de serviço pós-venda, a integração dos serviços da Reyun no ecossistema da Mobvista aumentará muito as capacidades de comercialização dos produtos em nuvem da Mobvista.

"A missão da Reyun é 'simplificar o marketing', fornecendo os dados e tecnologia que os desenvolvedores precisam para crescer e prosperar. A aquisição nos permite construir soluções mais abrangentes, impulsionadas por dados, que atendam às necessidades dos clientes em toda a sua cadeia de valor e ciclo de vida do produto". Juntos criaremos mais valor e aceleraremos o crescimento para nossos clientes", disse Tony Bai, CEO da Reyun.

A Reyun presta serviços a empresas de amplo alcance, incluindo mobile games, redes sociais, finanças, comércio eletrônico, educação, transmissão ao vivo, serviços de vida, serviços públicos e operadoras de redes. A aquisição da Mobvista incluirá o conjunto completo de produtos e soluções da Reyun para anunciantes móveis, que incluem Tracking IO, AdsDesk, Intelligent Ad Creative Analysis Platform (PAAS + Customized), APPADHOC (SaaS + Customized), Game Analysis, e PERSEUS.

Sobre a Mobvista Inc.

Mobvista é uma plataforma de tecnologia líder dedicada a impulsionar o crescimento dos negócios globais na era digital. Com forte experiência no setor e tecnologia de ponta, o objetivo da Mobvista é construir um ecossistema de ferramentas SaaS que inclui produtos e soluções para marketing móvel, análise de dados, automação criativa, monetização e otimização de elastic cloud cost. Mobvista pretende ser o catalisador que conecta a China e o resto do mundo, ajudando os clientes a construir modelos de negócios ambiciosos e impulsionar o crescimento dos mesmos.

A Mobvista foi fundada em Guangzhou, China, em 2013 e está listada no Conselho Principal da Bolsa de Valores de Hong Kong (01860.HK) desde dezembro de 2018. Atualmente, Mobvista tem mais de 800 funcionários com escritórios em 18 cidades em todo o mundo. Saiba mais em mobvista.com.

