Model HAVAL DARGO od společnosti GWM se na autosalonu v Džiddě poprvé představil mimo Čínu

Celosvětový název DARGO vychází z čínského názvu, který doslova znamená „velký pes" – na počest věrného společníka člověka. Dlouho očekávané čínské jméno vzešlo na základě četných online výzev z hlasování velkého počtu fanoušků značky HAVAL a uživatelů internetu v Číně. Tato iniciativa odstartovala vlnu uživatelských diskusí a po jistou dobu byla žhavým tématem. Nový vůz je také zástupcem produktového konceptu „Dare to go". David Xu, generální ředitel společnosti GWM GCC, vyjádřil víru, že DARGO řidičům přinese spirituální prožitek z odvahy osvobodit se a odvážně postupovat kupředu.

Tento nový vyspělý model je klasifikován jako vůz 3/4 velikosti, který v sobě spojuje výhody městského SUV a terénního SUV, čímž dává vzniknout zcela nové kategorii. Podle průzkumu požadavků uživatelů kategorizuje HAVAL sedany a terénní crossovery do několika úrovní včetně sedanů pro každodenní použití, kombi pro cestování, městských SUV s vysokými sedadly a velkým prostorem vhodných pro jízdu ve městě a nefalšovaných speciálních SUV pro jízdu v krajině. Nadto měl vzniknout také model, který by kombinoval přednosti vozů SUV pro náročné podmínky a městských vozů, takže by vyhovoval všem scénářům od jízdy ve městech až po jízdu v terénu na výletech. Model DARGO je tedy pojat tak, aby řidičům přinesl mnohem komplexnější zážitek z jízdy.

DARGO se prozatím těší velké popularitě a na čínském trhu jde na odbyt. Jen něco málo přes rok po uvedení na trh se již prodalo přes 100 000 vozů. Nedávno byl tento vůz také vyhlášen nejoblíbenějším SUV roku 2021 – jako první ze seznamu indexu spokojenosti zákazníků čínského automobilového průmyslu.

Jakožto celosvětová novinka půjde DARGO do předprodeje v Saúdské Arábii. V blízké budoucnosti bude tento model k dispozici také v Iráku, Chile, Rusku a dalších zemích, aby si na globálním trhu našel další a další uživatele.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1704509/image.jpg

