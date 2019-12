Modelo e cirurgião dentista, Guilherme Bisto passa dica para seus seguidores na internet

O ácido hialurônico é uma substância que já está presente no nosso próprio organismo com a função de preencher o espaço entre as células, portanto é considerado uma substância muito segura e com baixíssimo risco de algum tipo de rejeição. Além de dar volume, ele ainda estimula a produção de colágeno e contém uma molécula hidrofílica que atrai água, deixando o local cada vez mais hidratado e natural conforme vai passando os dias.