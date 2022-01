Modelo estratégico HAVAL H6 da GWM tem obtido boas vendas em todo o mundo há dez anos

Até 2021, quando esse modelo foi atualizado para a 3ª geração do HAVAL H6. Com base na plataforma L.E.M.O.N., o veículo aprimorado tem melhor desempenho em três aspectos, incluindo inteligência, segurança e potência.

Em termos de inteligência, a configuração superior desse modelo pode estacionar automaticamente sob vários cenários. Os usuários não precisam se preocupar com estacionamento, uma vez que o carro pode efetuar estacionamento horizontal, vertical e oblíquo de forma automática. Em alguns mercados, a tampa traseira elétrica também possui uma função de memória de posição que permite a abertura remota, facilitando a retirada e a colocação de suprimentos diários.

A configuração inteligente também torna o HAVAL H6 de terceira geração mais seguro de dirigir. O mais recente programa eletrônico de estabilidade (ESP) instalado no modelo foi projetado para facilitar as subidas íngremes e evitar capotamento até certo ponto, permitindo que o carro permaneça relativamente estável até mesmo na neve e estradas escorregadias. Além disso, a 3ª geração do HAVAL H6 oferece imagens panorâmicas de 360 HD, oferecendo aos motoristas imagens versáteis para os arredores do carro por meio de câmeras de quatro megapixels e garantindo sua segurança.

No mercado global, a 3ª geração do HAVAL H6 está disponível na versão movida a combustível ou híbrida, oferecendo diferentes experiências de desempenho para usuários em todo o mundo. O primeiro é alimentado por um motor 2.0GDIT e uma transmissão de embreagem úmida 7DCT de 2ª geração, que pode atingir uma potência máxima de 150kW e torque máximo de 320N·m, com mais potência, resposta mais rápida e menor consumo de combustível. A versão híbrida, que vem com sistema PHEV ou HEV 1,5T, melhora a economia de combustível ao mesmo tempo em que é mais limpa e mais ecologicamente correta.

Atualmente, o HAVAL H6 foi vendido em mais de 50 países e regiões em todo o mundo, incluindo África do Sul, Chile, Austrália, Arábia Saudita, Rússia e Tailândia. O modelo foi bem recebido, especialmente a 3ª geração do HAVAL H6 atualizada, que foi altamente elogiada pela mídia confiável. A revista australiana Carsales o considerou "o melhor carro chinês da Austrália até hoje". Gabo Baeza, jornalista da mídia chilena Rutamotor, acredita que deu um grande salto em tecnologia inteligente e design geral, e tem maior competitividade em relação a outras marcas.

Após dez anos de vendas desde seu lançamento, o HAVAL H6 ganhou a preferência de mais de 3,5 milhões de usuários em todo o mundo. O carro gradualmente se classificará entre a posição de liderança do mercado global de SUVs e acelerará a globalização da GWM.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1735996/3rd_Gen_HAVAL_H6.jpg

FONTE GWM

