Modelo Leticia Escarição será a entrevistadora no reality ''Os Homens Estão na Quebrada!''

Matheus Mazzafera, junto com gr6, fez o convite para Letícia Escarião fazer a cobertura do primeiro reality show de funk do Brasil.

Contudo, a primeira etapa obteve mais de 20 mil inscritos, neles Letícia entrevista os ganhadores para a próxima etapa. "Vai ser difícil escolher apenas 3 eu já tenho uns 5 favoritos, fui jurada e aprovei quase todos, essa galera tem talento", brinca.

Com data marcada, a segunda e a terceira etapas acontecem nesta quarta-feira (11/12). "Ansiosa para ver a emoção dos finalistas."

O que mais deixou Letícia empolgada com esse evento é a quantidade de mulher representando o funk, já que a mesma fala sobre o empoderamento feminino nas suas redes sociais.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1043781/leticiaralt.jpg?p=original

