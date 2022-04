Modeplatform Secret Sales lanceert in België en Nederland, als startsein voor de Europese uitrol

secretsales.be en secretsales.nl zijn volledig gelokaliseerd voor de klant, in hun eigen taal en met lokale betaalmethoden zonder extra invoerrechten, maar ook met gratis verzending en een retourtermijn van 60 dagen in het land van aankoop. Klanten kunnen artikelen kopen met tot wel 70% korting.

Merken en retailers koppelen hun supplychain- en voorraadsystemen digitaal aan Secret Sales om de voorraad het hele jaar door efficiënter te beheren, waardoor voorraadverloop en -kosten worden verminderd, de omzet stijgt en de marges toenemen.

Op beide websites is momenteel voor meer dan € 700 miljoen aan voorraad beschikbaar.

Na de lancering heeft Secret Sales, met haar hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, ook haar laatste investeringsronde afgesloten om de groei in de komende twee jaar in nog eens twaalf Europese landen verder te versnellen. Het doel is om het grootste platform voor discountmode in Europa te worden.

"Secret Sales biedt merken een duurzame manier om afgeprijsde voorraad te verkopen, en het overkoepelende thema van verantwoord ondernemen spreekt consumenten in België en Nederland zeker aan. De twee landen zijn een logische keuze voor onze eerste fase van uitbreiding in Europa," aldus Chris Griffin, CEO van Secret Sales. "Onze marktplaats pakt de universele uitdagingen van de detailhandel aan en biedt een schone en winstgevende oplossing voor de lange termijn. We creëren een nieuwe cultuur rond het bieden van korting."

Dankzij het unieke bedrijfsmodel van Secret Sales kunnen mode-, beauty- en woonmerken en retailers overtollige voorraad efficiënt verkopen in een exclusieve omgeving. Ook worden via een AVG-conforme opt-in nieuwe klanten getrokken naar de reguliere verkoopkanalen van de afzonderlijke merken.

Het platform stelt binnen Nederland een lokaal team samen, dat samenwerkt met merk- en retailpartners en klanten in beide landen.

"Secret Sales biedt een volledig nieuwe kijk op het kopen van producten tegen een lagere prijs, van het uiterlijk van de website tot de ervaring tijdens het shoppen en de verzending," aldus Tom Kelly, Directeur van Secret Sales Nederland en België. "We hebben speciaal samengestelde categorieën met daarbij gerelateerde producten en merken, en bestellingen worden rechtstreeks vanuit het magazijn van het merk of de retailer naar de consument verzonden, zodat de CO2-voetafdruk wordt verlaagd."





Over Secret Sales

Secret Sales is een premium e-commerceplatform voor mode, schoenen, accessoires, beauty en wonen. Het is een revolutionair nieuw businessmodel dat de discountsector wakker schudt en het probleem van overtollige voorraad oplost: een digitaal kanaal waarmee merken en retailers overgebleven voorraden van voorgaande seizoenen rechtstreeks aan de klant kunnen verkopen op een manier die groei en winstgevendheid stimuleert, zonder afbreuk te doen aan de merkwaarde. Plus, een primeur binnen de sector, klanten maken op een volledig AVG-conforme manier kennis met het reguliere prijssegment van de afzonderlijke merken.

Het hoofdkantoor van Secret Sales is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en heeft ook vestigingen in België en Nederland.

Retailondernemers Chris Griffin en Matt Purt namen in maart 2020 Secret Sales over, waardoor het bedrijf van een verouderde ledenwebsite voor flashsales is getransformeerd tot een uniek platform. In het Verenigd Koninkrijk behoren Dolce & Gabbana, Versace 19v69, G-Star Raw, Superdry en Jigsaw tot de meer dan 1.600 luxe- en winkelketenmerken die momenteel op de site te vinden zijn. Producten worden gepresenteerd in een strak vormgegeven en stijlvolle omgeving met extra product- en merksuggesties, zonder rommelige opsommingen die kenmerkend zijn voor traditionele platforms en lange levertijden die vaak voorkomen op websites met flashsales.

Met het plug-and-play platform kunnen merken hun supplychain- en voorraadsystemen digitaal koppelen aan Secret Sales en op die manier efficiënter verkopen, zonder dat de voorraad fysiek naar een derde partij hoeft te worden verplaatst. Het is een technologie- en marketing-gestuurde toegevoegde waarde die functioneert als een efficiënte uitbreiding van de e-commerce activiteiten van een modemerk.

In 2021 bezochten 31 miljoen unieke gebruikers Secretsales.com. De website heeft 6,7 miljoen geregistreerde accounthouders.

Chris Griffin en Matt Purt werden in 2020 genoemd in het Top 100 Retail Movers en Shakers Report van het tijdschrift Retail Insider. Het rapport belicht de meest 'digitaal vooruitstrevende mensen die een grote bijdrage leveren aan de verandering van het retaillandschap'.

In 2021 ontving Secret Sales de Editor's Choice Special Award bij Retail Insider's Transforming Retail Awards en was het een finalist in de categorie Disruptor bij de Drapers Awards.

