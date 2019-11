Modere accueille M. Todd Miller, Expert en sciences de l'exercice et de la nutrition au Comité consultatif scientifique

LOS ANGELES, 8 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Modere, marque saine, sûre et propre de compléments alimentaires, de produits ménagers et de produits de soins personnels présente dans le monde entier, a élargi son Comité consultatif scientifique pour inclure l'expertise de Todd Miller, Phd, CSCS*D, TSAC-F, FNSCA. Le Professeur Miller rejoint un panel de médecins et d'experts de renommée mondiale du secteur dans les domaines spécialisés de la gestion du poids, des sciences du collagène et des produits Essentiels Live Clean.

Monsieur Miller est professeur agrégé au Département des sciences de l'exercice et de la nutrition à l'Université George Washington (George Washington University, GWU) à Washington DC, où ses recherches lui ont permis de développer des interventions nutritionnelles et de conditionnement qui visent à prévenir et gérer l'obésité en se concentrant sur une composition corporelle saine plutôt que sur le poids seul.



« Le muscle est le moteur qui brûle les calories, donc pour atteindre de meilleurs résultats lorsque nous cherchons à obtenir un corps mince, sculpté, nous devons nous concentrer sur la préservation, voire l'augmentation de la masse musculaire tout en perdant simultanément la graisse », explique Todd Miller. « Le résultat final n'est pas seulement une masse corporelle plus légère mais une meilleure composition corporelle, une proportion saine de muscles, un métabolisme rapide et un contrôle du poids efficace à long terme. Modere approche la gestion du poids dans le même esprit, je suis donc ravi de me trouver intégré dans leur Conseil consultatif scientifique. »

Le Professeur Miller a développé le programme master de GWU en matière de force et de conditionnement et il est directeur du laboratoire de gestion du poids et de performance humaine au Centre de science et de technologie de GWU à Ashburn, en Virginie. Certains de ses nombreux domaines de recherche ont porté notamment sur : les adaptations musculo-squelettiques et cardiovasculaires à la microgravité ; les mécanismes de signalisation cellulaire dans le développement et le traitement du cancer du sein ; les influences dans l'utilisation des clubs commerciaux de remise en forme ; le brûlage des calories pendant les jeux vidéo interactifs chez les jeunes citadins ; le rôle de la gestion du poids au cours du processus de perte de graisses et de l'amélioration du métabolisme ; les séances d'entrainement chez les joueurs de la NFL à la retraite ; et l'importance de la gestion du poids au cours des changements de la composition corporelle chez les femmes en surpoids avant la ménopause. Le Professeur Miller possède des diplômes en physiologie de l'exercice de A&M Penn State et Texas et a remporté cinq fois le prix d'excellence de l'enseignement de l'université George Washington.

« Cibler la composition corporelle optimale pour une gestion efficace du poids est un élément clé du style de vie sain et propre que Modere préconise », a fait remarquer Asma Ishaq, PDG de Modere. « Les connaissances approfondies du Professeur Miller dans ce domaine seront précieuses alors que nous ne cessons de développer des produits de pointe pour soutenir nos consommateurs dans leur quête d'une meilleure santé. »

Modere (www.modere.com) propose un portefeuille impressionnant de produits « live clean » essentiels : soins personnels, santé et bien-être, ainsi que des produits d'entretien à la fois sûrs, très performants et scientifiquement conçus. Nous pensons que la santé moderne implique de vivre sainement (Live Clean) : une nutrition pure, un environnement propre et des ingrédients sûrs dans toutes les catégories de produits. Modere apporte une approche « Live Clean » holistique au bien-être, et ses produits reflètent un engagement d'excellence et d'innovation, avec des formules testées et prouvées dans le monde entier. Bénéficiant de plusieurs validations par des tierces parties, notre ligne inclut des produits qui sont approuvés par l'EPA (Agence américaine pour la protection de l'environnement) Safer Choice, EWG VERIFIED™, certifiés NSF et sans eaux grises. L'entreprise est fière de soutenir Vitamin Angels®.

