Modern Systems lance une plateforme de modernisation en tant que service (ModPaaS™) sur AWS Marketplace

DALLAS, 12 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Modern Systems, un leader en matière de modernisation des applications, a annoncé aujourd'hui le lancement effectif de sa nouvelle plateforme de modernisation en tant que service (ModPaaS™, ou Modernization Platform as a Service) sur Amazon Web Services (AWS) Marketplace. ModPaaS est une plateforme reposant sur le cloud, qui permet aux clients et aux partenaires d'analyser et de moderniser leurs systèmes applicatifs existants de façon collaborative.

Généralement dans les projets de modernisation classiques, les prestataires utilisent des outils de migration spécialisés, tandis que les clients tendent à s'appuyer sur l'expertise en matière d'essais, d'activités et commerciale. Néanmoins, les nouvelles approches de modernisation, à l'instar du passage progressif aux micro-services propres au cloud, supposent une plus grande participation des clients. Passer des charges de travail figées à des micro-services n'est pas tâche aisée ; cela exige un grand niveau d'analyse, de planification et d'expertise pratique en la matière.

ModPaaS permet à ses clients d'accéder aux solutions de modernisation développées par Modern Systems, « en tant que service », sur AWS. Elles peuvent être utilisées en libre-service, avec l'aide de spécialistes en modernisation de Modern Systems, ou à travers une approche entièrement gérée, à la façon des projets classiques.

Grâce à ModPaaS, les clients peuvent analyser le code existant du système central, saisir les interrelations, la complexité, les dépendances et les règles métier de base, autant d'activités essentielles aux projets de modernisation complexes.

ModPaaS permet aux entreprises de bénéficier des fonctionnalités suivantes :

Obtenir une évaluation complète des applications anciennes utilisées.

Classer les objets et les applications pour définir les options d'élimination et piloter les initiatives de modernisation en cours, grâce à différents niveaux d'appui.

Tracer et isoler les règles métier COBOL pouvant être réutilisées aux fins d'initiatives de réingénierie.

Choisir et extraire le code de modernisation. Par exemple, il est possible de choisir un code spécifique à la couche d'interface utilisateur ou aux objets d'accès aux données pour contribuer au développement des micro-services.

« La dette technique reste un facteur déterminant pour les clients souhaitant se moderniser, en particulier vers le cloud », a déclaré Brandon Edenfield, le PDG de Modern Systems. « Les entreprises ont besoin d'approches de modernisation pour leurs activités, leur infrastructure et, en définitive, leur code source et leurs données d'applications, avant même de pouvoir profiter des fonctions avancées du cloud. Nous commençons par fournir aux clients une analyse complète de leur environnement afin de déterminer la bonne stratégie de disposition. Cette approche permet aux clients d'optimiser leurs activités à court et à long terme. »

Pour de plus amples informations sur ModPaaS, rendez-vous sur https://modernsystems.com/cloud.

À propos de Modern Systems

Modern Systems est l'un des principaux prestataires de services de modernisation d'applications, fort de 200 projets de modernisation réalisés dans le monde entier ces 30 dernières années et plus d'un milliard de lignes de code traitées par ses outils. Modern Systemsest un fournisseur mondial de solutions de modernisation en vue de transformer le code source, les données et les plateformes des applications anciennes. Nos ressources, nos technologies et notre portée mondiale combinées font de nous l'une des plus grandes entreprises privées au monde en matière de modernisation d'applications existantes.

