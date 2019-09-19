Модернизация и обновления uppababy в 2020 году

Улучшенная амортизация на всех колесах - Наслаждайтесь плавным ходом во время прогулок с одним ребенком (или тремя!) независимо от дорожного покрытия, благодаря новой пружинной амортизации на всех колесах и мягким шинам.

Улучшенная защита от солнца – Увеличенные капоры на прогулочном блоке и сиденье для второго ребенка оснащены дополнительными секциями на молнии, которые обеспечивают еще большую защиту от солнца, а смотровые окошки с москитными сетками позволяют наблюдать за ребенком и создавать комфортный микроклимат в коляске.

Удобная регулировка и фиксация ремней безопасности – по мере роста ребенка ремни безопасности можно регулировать одним движением без необходимости в их перешнуровке.

CRUZ V2 предлагает родителям компактное решение прогулочной коляски с совершенно новым дизайном и обновленными ходовыми свойствами. Новые функции включают в себя:

Улучшенные характеристики подвески - запатентованная задняя подвеска двойного действия в сочетании с передней подвеской обеспечивает более мягкий ход.

Компактное сложение – Уменьшенные размеры Cruz V2 в сложенном виде упрощают переноску, хранение в небольших помещениях и перевозку в багажнике автомобиля.

Большие колеса – передние и задние колеса большого диаметра обеспечивают плавный ход по бездорожью.

Больше комфорта для растущих детей – Прогулочное сиденье предназначено для детей от 3 месяцев до 25 кг. Увеличенная высота спинки и глубина подножки обеспечивают дополнительный комфорт для растущих детей.

2020 год, UPPAbaby внимательно следит за дизайнерами и держит руку на пульсе модных тенденций. Новые узоры, ткани и варианты цветовых решений, сочетающие в себе современные модные расцветки. UPPAbaby VISTA V2 и CRUZ V2 представлены в следующих расцветках:

ALICE (dusty pink/silver frame/saddle leather) (пыльно-розовый/серебристая рама/коричневая кожа)

FINN (deep sea/silver frame/chestnut leather) (морской/серебристая рама/ореховая кожа)

HAZEL (olive/silver frame/saddle leather) (оливковый/серебристая рама/ коричневая кожа)

SIERRA (dune knit/silver frame/black leather) (песчаный/серебристая рама/черная кожа)

BRYCE (white marl/silver frame/chestnut leather) (платиновый/серебристая рама/ореховая кожа)

EMMETT (green mélange/silver frame/saddle leather) (зеленый меланж/серебристая рама/коричневая кожа)

GREGORY (blue mélange/silver frame/saddle leather) (голубой меланж/серебристая рама/коричневая кожа)

JAKE (charcoal/carbon frame/black leather) (угольный/рама цвета карбон/черная )

JORDAN (charcoal mélange/silver frame/black leather) (графитовый меланж/серебристая рама/черная кожа)

Для более подробного знакомства с новыми продуктами UPPAbaby посетите сайт www.uppababy.com. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: Instagram (https://www.instagram.com/uppababy_rus/), Facebook https://www.facebook.com/UPPAbaby-Rus-366678423941225/

Про UPPAbaby

Миссия UPPAbaby - сделать доступными самые продуманные коляски, автокресла и аксессуары: интуитивно понятные, стильные и изящные, с функциями, которые нужны всем родителям, а также инновациями, о которых они даже не подозревали. UPPAbaby стремится предоставлять клиентам такие же исключительные возможности, как и сами продукты компании. UPPAbaby была основана в 2006 году в Массачусетсе, США, и ее товары доступны по всему миру. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.uppababy.com.

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